Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Inzaghi conferma Fortin. Pompetti titolare per Calabro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (100) ceccaroni

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Padova. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Fortin ancora tra i pali e Johnsen pronto a tornare dal primo minuto nel terzetto alle spalle di Pohjanpalo.

In difesa, davanti a Fortin, la Gazzetta dello Sport indica Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbero partire Vavassori a destra, Palumbo al centro e Johnsen a sinistra. Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo.


PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Nespola, Balaguss, Peda, Cassandro, Barba, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Perin, Hernani, Strefezza, Joronen.

Padova, Pompetti in mezzo al campo

Il Padova di Calabro dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sorrentino sarà il portiere, protetto dal terzetto composto da Dellavalle, Lovato e Pastina.

Sulle corsie dovrebbero agire Carissoni e Cocchi, mentre in mezzo sono indicati Pompetti, Zuelli e Fusi. Davanti spazio alla coppia Moro-Caprari.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Caprari, Moro.
Allenatore: Calabro.

Panchina: Mouquet, Sgarbi, Siletti, Giunti, Varas, Di Mariano, Faedo, Capelli, Seghetti, Lasagna, Galazzi, Bortolussi.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Zanimacchia, Artistico.

Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, la sfida sarà diretta da Di Bello, con Bahri e Di Gioia assistenti e Gauzolino quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, con Volpi Avar. Fischio d’inizio oggi alle ore 15 al Renzo Barbera. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e LaB.

Altre notizie

Palermo-Lecce 2-0 (99) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Big match a Palermo. Inzaghi sfida il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (30)

Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen torna titolare. Calabro con Caprari-Moro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova 1-0 (33) brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, quel gol di Brunori che regalò la Serie B: al Barbera una storia lunga quasi un secolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Giornale di Sicilia: “Palermo, la legge del Barbera per restare in vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (104)

Corriere dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi con Johnsen dal 1’, Estevez possibile sorpresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi vuole un altro colpo al Barbera: «Non voglio passi indietro, pretendo altri tre punti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Palermo-Padova: i convocati di Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo frosinone 2-0 (57) settore ospiti renzo barbera

Palermo-Padova: previsti 400 tifosi biancoscudati al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Palermo-Padova, i convocati di Inzaghi: c’è Mazzitelli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (15)

Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Ho 22 titolari, dalla panchina posso pescare a occhi chiusi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Abbiamo invertito il trend al Barbera. Mi auguro che la squadra faccia uno step in avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
inzaghi conferenza stampa (9)

Inzaghi presenta Palermo-Padova: «Palumbo e Vavassori giocheranno. Padova molto temibile, non voglio passi indietro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (100) ceccaroni

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Inzaghi conferma Fortin. Pompetti titolare per Calabro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99) inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Big match a Palermo. Inzaghi sfida il Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (30)

Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen torna titolare. Calabro con Caprari-Moro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo padova 1-0 (33) brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, quel gol di Brunori che regalò la Serie B: al Barbera una storia lunga quasi un secolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (99) palumbo bani cassandro

Giornale di Sicilia: “Palermo, la legge del Barbera per restare in vetta”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026