Gazzetta dello Sport: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen dal 1’, Inzaghi conferma Fortin. Pompetti titolare per Calabro”

Tutto pronto al Renzo Barbera per Palermo-Padova. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Fortin ancora tra i pali e Johnsen pronto a tornare dal primo minuto nel terzetto alle spalle di Pohjanpalo.

In difesa, davanti a Fortin, la Gazzetta dello Sport indica Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti dovrebbero partire Vavassori a destra, Palumbo al centro e Johnsen a sinistra. Pohjanpalo sarà il riferimento offensivo.





PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Nespola, Balaguss, Peda, Cassandro, Barba, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Perin, Hernani, Strefezza, Joronen.

Padova, Pompetti in mezzo al campo

Il Padova di Calabro dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sorrentino sarà il portiere, protetto dal terzetto composto da Dellavalle, Lovato e Pastina.

Sulle corsie dovrebbero agire Carissoni e Cocchi, mentre in mezzo sono indicati Pompetti, Zuelli e Fusi. Davanti spazio alla coppia Moro-Caprari.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Pompetti, Zuelli, Fusi, Cocchi; Caprari, Moro.

Allenatore: Calabro.

Panchina: Mouquet, Sgarbi, Siletti, Giunti, Varas, Di Mariano, Faedo, Capelli, Seghetti, Lasagna, Galazzi, Bortolussi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Zanimacchia, Artistico.

Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, la sfida sarà diretta da Di Bello, con Bahri e Di Gioia assistenti e Gauzolino quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, con Volpi Avar. Fischio d’inizio oggi alle ore 15 al Renzo Barbera. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e LaB.