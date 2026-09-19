Giornale di Sicilia: “Palermo-Padova, le probabili formazioni: Johnsen torna titolare. Calabro con Caprari-Moro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
palermo sampdoria 3-1 (30)

Il Palermo si prepara ad affrontare il Padova al Renzo Barbera con Filippo Inzaghi orientato a confermare il 4-2-3-1. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Fortin sarà ancora una volta il portiere titolare, mentre davanti a lui dovrebbe trovare spazio una linea difensiva composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.

In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Vavassori, Palumbo e Johnsen dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.


Queste le probabili scelte rosanero indicate dal Giornale di Sicilia:

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Balaguss, Barba, Peda, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.
Squalificati: nessuno.

Padova con Caprari e Moro

Dall’altra parte il Padova dovrebbe presentarsi con il 3-5-2. Secondo il Giornale di Sicilia, Sorrentino difenderà la porta, mentre il terzetto arretrato sarà formato da Dellavalle, Lovato e Pastina.

A centrocampo spazio a Carissoni, Galazzi, Fusi, Zuelli e Cocchi. Davanti, invece, Calabro dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Caprari e Moro.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Galazzi, Fusi, Zuelli, Cocchi; Moro, Caprari.
Allenatore: Calabro.

A disposizione: Mouquet, Siletti, Faedo, Sgarbi, Capelli, Varas, Pompetti, Di Mariano, Seghetti, Bortolussi, Lasagna.
Squalificati: nessuno.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Palermo-Padova sarà diretta da Di Bello di Brindisi. Fischio d’inizio alle ore 15 al Renzo Barbera, con diretta televisiva su Dazn e Amazon Prime.

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