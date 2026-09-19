Serie B, continua la 5ª giornata: il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2026
avellino palermo 1-1 (26)

Dopo l’anticipo tra Juve Stabia e Cesena, terminato 1-1, prosegue oggi il programma della quinta giornata di Serie B. Sono quattro le partite in calendario nella giornata odierna, con particolare attenzione alla sfida delle 15 tra Palermo e Padova.

I rosanero si presentano all’appuntamento con 10 punti, gli stessi del Mantova, e occupano le prime due posizioni della classifica. Alle loro spalle c’è il Südtirol a quota 8, mentre Modena, Avellino, Ascoli e Padova seguono con 7 punti.


Il programma di oggi si aprirà alle 15 con tre incontri: Carrarese-Benevento, Cremonese-Virtus Entella e Palermo-Padova. Alle 17.15 spazio a Sampdoria-Catanzaro, mentre alle 19.30 sarà la volta di Ascoli-Avellino.

Domani si completerà il turno con Arezzo-Südtirol e Hellas Verona-L.R. Vicenza alle 15, Mantova-Pisa alle 17.15 e Modena-Empoli alle 19.30.

Serie B, il programma della 5ª giornata

Juve Stabia-Cesena 1-1
Carrarese-Benevento oggi ore 15
Cremonese-Virtus Entella oggi ore 15
Palermo-Padova oggi ore 15
Sampdoria-Catanzaro oggi ore 17.15
Ascoli-Avellino oggi ore 19.30
Arezzo-Südtirol domani ore 15
Hellas Verona-L.R. Vicenza domani ore 15
Mantova-Pisa domani ore 17.15
Modena-Empoli domani ore 19.30

Serie B, la classifica aggiornata

Mantova 10 punti (4 gare)
Palermo 10 (4)
Südtirol 8 (4)
Modena 7 (4)
Avellino 7 (4)
Ascoli 7 (4)
Padova 7 (4)
Cesena 7 (5)
Pisa 6 (4)
Empoli 6 (4)
Arezzo 6 (4)
L.R. Vicenza 5 (4)
Hellas Verona 4 (4)
Virtus Entella 4 (4)
Benevento 4 (4)
Cremonese 4 (4)
Catanzaro 3 (4)
Juve Stabia 3 (5)*
Carrarese 1 (4)
Sampdoria 1 (4)

*Juve Stabia: -2 punti.

Con l’anticipo già disputato, Cesena e Juve Stabia sono le uniche due formazioni ad avere giocato cinque partite. Tutte le altre scenderanno in campo tra oggi e domani per completare il quinto turno.

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