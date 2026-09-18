Serie B, Juve Stabia-Cesena gratis su DAZN: la gara della 5ª giornata sarà trasmessa in chiaro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La Serie BKT torna in campo per la quinta giornata del campionato 2026/27 e prosegue l’iniziativa di DAZN dedicata agli appassionati del torneo cadetto. Come già accaduto nella passata stagione, la piattaforma trasmetterà infatti gratuitamente una partita per ogni turno di campionato.

Per la quinta giornata la scelta è ricaduta sull’anticipo tra Juve Stabia e Cesena, in programma venerdì sera allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.


La sfida tra gialloblù e romagnoli potrà quindi essere seguita in chiaro su DAZN, senza necessità di un abbonamento, nell’ambito dell’iniziativa che accompagna ogni giornata della Serie BKT.

Juve Stabia-Cesena sarà dunque la partita gratuita scelta per questo turno, oltre a rappresentare l’incontro che aprirà il programma della quinta giornata del campionato cadetto.

Altre notizie

possanzini sudtirol

Südtirol, Possanzini fa il punto su Vasic: «Si porta dietro un dolorino, vedremo cosa succederà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
corrado

Corrado: «Pisa non può diventare improvvisamente Palermo, non ha quelle potenzialità di bacino»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 093425

Avellino, Nesta: «Izzo? Personalità superiore al 99% dei giocatori. Con Inzaghi si sono beccati, ogni tanto fa casino sui social»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (114) calabro

Il Mattino di Padova: “Palermo-Padova, Calabro prepara diversi cambi: Caprari e Galazzi scalpitano”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 095022

Il Mattino di Padova: “De Franceschi: «Il Palermo è una squadra da Serie A, ha una struttura solidissima»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 093656

Il Gazzettino di Padova: “Maniero, cuore diviso tra Palermo e Padova: «Rosanero con tutte le carte in regola per salire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo bari serie b 2-0 (7) caserta inzaghi

Caserta: «Palermo super favorito in Serie B. Al Barbera è tutta un’altra cosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 062049

Corriere dello Sport: “Juve Stabia-Cesena, De Giorgio vuole il riscatto. Diamanti: «Bisognerà andare forte ed essere battaglieri»”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, al via la 5ª giornata. Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
images

Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
Screenshot 2026-09-17 211854

Juve Stabia, De Giorgio verso il Cesena: «Andremo fortemente alla ricerca di una vittoria. Ci manca cattiveria sotto porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Palermo-Padova, cresce l’attesa: già 356 tifosi biancoscudati hanno acquistato il biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Cesena gratis su DAZN: la gara della 5ª giornata sarà trasmessa in chiaro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
possanzini sudtirol

Südtirol, Possanzini fa il punto su Vasic: «Si porta dietro un dolorino, vedremo cosa succederà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 110525

Palermo Primavera, De Angelis: «Allenare in una piazza così importante è qualcosa di speciale. Siamo tenaci e determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
corrado

Corrado: «Pisa non può diventare improvvisamente Palermo, non ha quelle potenzialità di bacino»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026
Screenshot 2026-09-18 093425

Avellino, Nesta: «Izzo? Personalità superiore al 99% dei giocatori. Con Inzaghi si sono beccati, ogni tanto fa casino sui social»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 18, 2026