Serie B, Juve Stabia-Cesena gratis su DAZN: la gara della 5ª giornata sarà trasmessa in chiaro
La Serie BKT torna in campo per la quinta giornata del campionato 2026/27 e prosegue l’iniziativa di DAZN dedicata agli appassionati del torneo cadetto. Come già accaduto nella passata stagione, la piattaforma trasmetterà infatti gratuitamente una partita per ogni turno di campionato.
Per la quinta giornata la scelta è ricaduta sull’anticipo tra Juve Stabia e Cesena, in programma venerdì sera allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
La sfida tra gialloblù e romagnoli potrà quindi essere seguita in chiaro su DAZN, senza necessità di un abbonamento, nell’ambito dell’iniziativa che accompagna ogni giornata della Serie BKT.
Juve Stabia-Cesena sarà dunque la partita gratuita scelta per questo turno, oltre a rappresentare l’incontro che aprirà il programma della quinta giornata del campionato cadetto.