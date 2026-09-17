Mantova, Brutti: «I risultati sono una conseguenza dell’ottimo lavoro svolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 17, 2026
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Grande inizio di campionato per il Mantova, che dopo quattro giornate si trova in testa alla classifica a pari punti con il Palermo. Per i biancorossi ha parlato oggi in conferenza stampa il ds Fabio Brutti, analizzando il momento d’oro della squadra e tornando a parlare della sessione estiva di calciomercato.

«È stata un’estate lunga e difficile, con tanti cambiamenti voluti, anche se abbiamo voluto continuare un lavoro iniziato a gennaio – ha spiegato Brutti – siamo contenti, anche perché i ragazzi e il mister stanno lavorando benissimo, in maniera ottimale. Il risultato è una conseguenza di tutto, ma siamo felici»


Il ds ha poi commentato il recente rinnovo di Trimboli con i biancorossi: «Simone è un calciatore importantissimo per noi, potrebbe essere la base del futuro, è la mia speranza, e come lui ce ne sono tanti altri. Chi è rimasto è una base fondamentale»

Infine, Brutti non ha dubbi su quale sia stata per lui la trattativa più soddisfacente di questa sessione di calciomercato: «Quella che ci ha permesso di riportare Kouda a Mantova, era da maggio che lo seguivamo e non è stato facile né scontato riaverlo con noi, è servito agosto. Ma ha riconosciuto anche lui quanto di buono aveva fatto qui, adora la città e ha ben chiaro che il mister è un predestinato. È tornato volentieri qui»

 

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