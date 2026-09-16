Serie B, il Palermo resta in pole per i bookmaker: promozione bancata a 1,25

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (97) palumbo

Il pareggio di Avellino ha tolto al Palermo il percorso netto in Serie B e ha consentito al Mantova di raggiungere i rosanero in testa alla classifica. Il primo rallentamento della squadra di Filippo Inzaghi, però, non modifica in maniera sostanziale le valutazioni dei bookmaker: secondo quanto riportato da Agipronews, il Palermo resta il principale riferimento nelle quote dedicate alla vittoria del campionato e alla promozione in Serie A.

Il successo dei rosanero nel torneo cadetto viene proposto a 1,57 su William Hill e a 1,90 su Better. Ancora più bassa la quota relativa alla promozione, che rimane stabile a 1,25 nonostante il pareggio conquistato al Partenio.


Palermo davanti, le rivali inseguono

A incidere sul quadro dell’ultima giornata sono stati anche i risultati delle altre squadre più accreditate nelle quote. Verona, Cremonese e Pisa non sono riuscite a vincere, lasciando sostanzialmente invariata la posizione del Palermo.

Per la vittoria del campionato, il Verona viene offerto a 7,50, davanti alla Cremonese a 8,50 e al Pisa a 9,50. Decisamente più alta la valutazione del Mantova: nonostante l’aggancio ai rosanero al comando della classifica, il titolo della formazione lombarda viene quotato 20,00 volte la posta.

Promozione, Verona a 1,75 e Cremonese a 2,25

Differente il quadro relativo alla corsa per salire in Serie A. Il Verona, dopo la sconfitta di Benevento, passa da 1,70 a 1,75, mentre la Cremonese resta a 2,25 dopo il pareggio per 2-2 ottenuto sul campo del Cesena.

Il ritorno del Pisa nella massima serie dopo un solo anno viene invece proposto a 3,50.

Cresce nelle valutazioni il Mantova. La vittoria casalinga per 2-0 contro la Sampdoria ha fatto scendere la quota promozione da 9,00 a 7,50.

Situazione decisamente più complicata per la Sampdoria, ancora senza vittorie e ultima in classifica: la promozione dei blucerchiati viene quotata a 8,00.

Il Palermo, dunque, ha perso il vantaggio solitario in classifica dopo il pareggio di Avellino, ma nelle valutazioni riportate da Agipronews continua a mantenere quote più basse rispetto alle altre squadre citate sia per il titolo di Serie B sia per la promozione.

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