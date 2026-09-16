Padova, Artistico scalpita per Palermo: si valuta il recupero in extremis

Il Padova potrebbe ritrovare Gabriele Artistico in vista della trasferta di Palermo. L’attaccante, grande investimento della campagna acquisti estiva, è ancora alle prese con un fastidio al soleo che finora gli ha impedito di fare il proprio esordio con la maglia biancoscudata.

Secondo quanto riportato da PadovaSport.TV, in questi giorni di allenamenti a porte chiuse lo staff medico valuterà le condizioni del centravanti e le possibilità di un recupero in extremis per la sfida in Sicilia.





L’obiettivo, al momento, potrebbe essere quantomeno quello di permettere ad Artistico di rientrare nell’elenco dei convocati. Il giocatore scalpita e vorrebbe esserci, ma lo staff medico mantiene un atteggiamento prudente: la priorità è evitare rischi e non forzare i tempi di recupero.

Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori valutazioni e il quadro sarà più chiaro. Il Padova attende dunque di capire se potrà avere a disposizione, almeno in panchina, uno dei rinforzi più attesi dell’estate.