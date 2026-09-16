Palermo, Pohjanpalo convocato dalla Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (63) pohjanpalo

Joel Pohjanpalo torna a vestire la maglia della Finlandia. L’attaccante del Palermo è stato inserito dal commissario tecnico Jacob Friis nella lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale.

Il centravanti rosanero lascerà quindi temporaneamente il gruppo di Filippo Inzaghi per rispondere alla chiamata della Finlandia, che sarà impegnata nei match contro San Marino, Albania e Bielorussia. Un’altra esperienza internazionale per Pohjanpalo, che continua a rappresentare uno dei riferimenti della selezione scandinava.


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