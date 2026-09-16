Palermo, nuova partnership con Socios.com: nasce il Fan Token ufficiale rosanero

Il Palermo FC amplia il proprio percorso nel mondo dell’innovazione digitale. Il club rosanero ha annunciato ufficialmente una nuova partnership con Socios.com, piattaforma di fan engagement e premi del Gruppo Chiliz, che diventa Official Fan Token del Palermo.

L’accordo porterà al lancio del Fan Token® ufficiale del Palermo FC, un asset digitale attraverso il quale la società punta a creare nuove modalità di interazione tra il club e la propria tifoseria.





Palermo e Socios.com lavoreranno insieme allo sviluppo di iniziative ed esperienze dedicate alla community rosanero. Tra quelle annunciate figurano la possibilità di viaggiare con la squadra, visitare lo stadio Renzo Barbera insieme alle leggende del club e partecipare a Meet & Greet virtuali con i calciatori.

I possessori del Fan Token potranno inoltre prendere parte a sondaggi relativi ad alcune decisioni del Palermo e accedere alla possibilità di riscattare maglie autografate utilizzate dai giocatori durante le partite ufficiali.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha accolto così l’ingresso del Palermo: «Fin dalla nascita di Socios.com, quasi sette anni fa, l’Italia ha rappresentato per noi un mercato strategico di fondamentale importanza e siamo entusiasti di continuare a rafforzare i rapporti con alcuni dei Club e delle tifoserie più iconiche del Paese. Diamo quindi il benvenuto al Palermo nel nostro ecosistema in continua crescita e non vediamo l’ora di collaborare con il Club per creare nuove e significative opportunità che permettano ai suoi tifosi di sentirsi ancora più vicini alla squadra».

Soddisfazione anche da parte dell’amministratore delegato del Palermo FC, Giovanni Gardini: «Siamo lieti di avviare questa partnership con Socios.com. Il Palermo guarda con grande attenzione alle nuove tecnologie e alle opportunità che queste possono offrire per rafforzare il legame tra il Club e la community rosanero. Questa collaborazione offrirà ai nostri tifosi nuove esperienze e la possibilità di interagire in modo sempre più coinvolgente con i colori rosanero».

Il club ha precisato che ulteriori informazioni sull’offerta del Fan Token, comprese modalità di partecipazione e requisiti di idoneità, saranno comunicate successivamente alla pubblicazione del relativo white paper sul crypto-asset e nel rispetto della normativa MiCA.