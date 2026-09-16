Gazzetta dello Sport: “Fattore Johnsen, il Palermo si gode il norvegese: mai così decisivo”

Dennis Johnsen ha cambiato passo. Tre gol nelle prime quattro giornate di campionato, ai quali si aggiunge quello realizzato in Coppa Italia contro il Lecce, raccontano un avvio mai vissuto prima dall’attaccante norvegese. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, nemmeno nelle migliori stagioni della sua carriera Johnsen era riuscito a partire con questa continuità realizzativa.

Il rendimento assume ancora più valore confrontandolo con i suoi numeri migliori. Dopo appena quattro giornate, Johnsen è già a metà strada rispetto al record personale di sei reti realizzate con la Cremonese nel 2024-2025, stagione culminata con la promozione in Serie A attraverso i playoff. Anche in quell’annata il norvegese risultò determinante, andando a segno due volte negli spareggi.





Inzaghi gli ha trovato la posizione

Le analogie con quella stagione alimentano le aspettative del Palermo. Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come Filippo Inzaghi abbia scelto anche di modificare il sistema di gioco per valorizzare maggiormente le caratteristiche del norvegese. Johnsen non è un attaccante facilmente inquadrabile in un unico ruolo, ma partendo dalla corsia sinistra nel 4-2-3-1 riesce a esprimere al meglio velocità, tecnica e capacità di attaccare gli spazi.

Juve Stabia, Arezzo e Avellino hanno già sperimentato la sua pericolosità. Nell’ultima trasferta Johnsen ha firmato il pareggio rosanero al termine di una combinazione con Pohjanpalo, confermandosi momentaneamente il miglior realizzatore del Palermo.

Proprio l’intesa con il finlandese sta diventando una delle armi della squadra di Inzaghi. Due delle reti di Johnsen, contro Juve Stabia e Avellino, sono nate da assist di Pohjanpalo. In Coppa Italia contro il Mantova, invece, entrambi sono riusciti a trovare il gol nella stessa partita, con il norvegese capace anche di servire il compagno con un preciso filtrante.

Non soltanto gol

Come rimarca Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Johnsen sta incidendo anche nell’ultimo passaggio. Sono già due gli assist messi a referto, altro dato significativo se confrontato con i nove totalizzati nella sua migliore stagione con la Cremonese.

Inzaghi, però, gli chiede soprattutto di aumentare il peso realizzativo. L’obiettivo indicato dal tecnico è la doppia cifra, traguardo mai raggiunto finora dal norvegese in carriera. La partenza lascia intravedere la possibilità di migliorare sensibilmente i propri record personali.

Il Palermo sembra così aver trovato un altro elemento capace di incidere sia attraverso i gol sia nella costruzione delle occasioni. La pericolosità di Johnsen sulla fascia può inoltre alleggerire la pressione difensiva su Pohjanpalo, creando maggiori spazi anche per il centravanti.

Adesso servirà soprattutto continuità. Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Johnsen dovrà mantenere questo rendimento per aiutare il Palermo a restare in vetta e per superare quella discontinuità che in passato ne ha condizionato il rendimento. Sullo sfondo c’è anche la possibilità di inseguire un’altra promozione dopo quelle già conquistate con Venezia e Cremonese.