Repubblica Palermo: “Strefezza, stop di due mesi. Corsa a ostacoli per la promozione”

Un’altra tegola colpisce il Palermo alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Padova. Gabriel Strefezza è stato escluso temporaneamente dalla lista degli over a causa dell’infortunio che lo costringerà a un lungo periodo lontano dal campo. Come riferisce Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, gli approfondimenti clinici hanno confermato la necessità di almeno sessanta giorni di stop per l’esterno brasiliano.

La situazione ha permesso alla società rosanero di intervenire sulla Lista A del campionato di Serie B. Al posto di Strefezza è stato inserito Luca Mazzitelli, arrivato da svincolato e adesso immediatamente utilizzabile da Filippo Inzaghi. La modifica è consentita dalle norme della Lega B in presenza di determinate condizioni fisiche e permette al Palermo di utilizzare il centrocampista nonostante tutti i posti riservati agli over fossero occupati.





Come spiega Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la sostituzione resterà valida fino al recupero di Strefezza, che a quel punto potrà tornare nella lista. Per Mazzitelli, però, la prospettiva resta quella di diventare stabilmente una pedina della rosa: a gennaio i club potranno aggiornare nuovamente gli elenchi e il Palermo avrà quindi la possibilità di ridisegnare la propria lista over.

Strefezza, tempi da valutare

L’attenzione è ora concentrata soprattutto sulle condizioni dell’ex Olympiakos. I tempi di recupero potrebbero infatti superare anche i due mesi indicati inizialmente, rendendo necessario procedere con cautela prima del ritorno in campo.

L’infermeria rosanero, del resto, continua a essere affollata. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo fa il punto anche su Hernani, fermato da un sovraccarico. Il centrocampista ha già iniziato il percorso riabilitativo e la speranza dello staff è di recuperarlo nel mese di ottobre, in vista dell’Empoli.

Tempistiche simili vengono indicate per Mattia Perin, alle prese con un problema muscolare alla gamba sinistra. Nel frattempo, tra i pali Fortin ha risposto con personalità, offrendo sicurezza al reparto difensivo nella trasferta di Avellino.

Più vicino al rientro è invece Patryk Peda. Il difensore potrebbe tornare in gruppo già nel corso della settimana, con la possibilità di rientrare nell’elenco dei convocati per la prossima partita al Barbera.

Decisamente più lungo il percorso di Jesse Joronen. Il portiere finlandese, dopo il problema accusato in Coppa Italia, si è sottoposto alla fine di agosto a un intervento chirurgico alla spalla destra. L’operazione è riuscita, ma per rivederlo in campo saranno necessari dai quattro ai sei mesi.

In un momento caratterizzato da diverse assenze, Inzaghi non cerca attenuanti. Come riporta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il tecnico ha ricordato l’aumento degli impegni e dell’intensità nel corso della stagione, ribadendo però la fiducia nelle alternative a disposizione: «Si gioca molto di più quest’anno e l’intensità è alta. Gli infortuni saranno maggiori, ma sappiamo di avere una rosa profonda e ampia. Nessun alibi, chi sostituirà sarà all’altezza».