Palermo, Strefezza fuori dalla Lista A: Mazzitelli prende il suo posto fino alla guarigione
Adesso è ufficiale: Luca Mazzitelli entra nella Lista A del Palermo per il campionato di Serie B 2026/27, prendendo temporaneamente il posto dell’infortunato Gabriel Strefezza.
A comunicarlo è direttamente il Palermo FC attraverso una nota ufficiale. La decisione è arrivata dopo gli ulteriori approfondimenti clinici effettuati per stabilire l’entità dell’infortunio riportato dall’esterno rosanero.
«Il Palermo FC comunica che, a seguito degli approfondimenti clinici effettuati in merito all’entità dell’infortunio, Gabriel Strefezza è stato temporaneamente sostituito – fino ad avvenuta guarigione – nella Lista A del Campionato Serie BKT 2026/2027 da Luca Mazzitelli, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione della Lega B».
Si concretizza dunque lo scenario emerso negli ultimi giorni. Mazzitelli diventa immediatamente utilizzabile in campionato da Filippo Inzaghi, mentre Strefezza resterà fuori dalla Lista A fino alla guarigione.
Una soluzione che permette al tecnico rosanero di avere a disposizione un’ulteriore alternativa durante il periodo di assenza dell’esterno. Al termine del recupero di Strefezza, la sostituzione temporanea prevista dal regolamento cesserà secondo le disposizioni della Lega B.
Per Mazzitelli si apre così subito la possibilità di trovare spazio con la maglia rosanero, mentre per Strefezza proseguirà il percorso di recupero dopo gli approfondimenti clinici effettuati sull’infortunio.