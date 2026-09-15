Tuttosport: “Palermo, Johnsen è l’uomo della differenza”

La serie di vittorie consecutive si è interrotta, ma il Palermo può guardare con soddisfazione anche al pareggio conquistato ad Avellino. Dopo cinque successi di fila tra campionato e Coppa Italia, al Partenio è arrivato il primo segno “X” della stagione, maturato in una partita complicata nella quale i rosanero hanno saputo reagire alle difficoltà.

Come sottolinea Tuttosport, il Palermo si era presentato in Irpinia senza Strefezza, Hernani, Perin e Peda, ai quali si erano aggiunte le non perfette condizioni di Johnsen. Proprio per questo Inzaghi aveva inizialmente lasciato il norvegese in panchina.





La reazione dopo il gol di Cheddira

La partita si è complicata al 15′ della ripresa, quando Cheddira ha portato avanti l’Avellino. Una situazione potenzialmente molto difficile, ma la risposta del Palermo è stata immediata.

Johnsen, appena entrato, ha rimesso in equilibrio il risultato. Nel finale è stato poi Fortin a proteggere l’1-1 con tre interventi importanti che hanno permesso ai rosanero di evitare la prima sconfitta stagionale.

Il punto, evidenzia Tuttosport, consente alla squadra di Inzaghi di conservare il primo posto, anche se adesso condiviso con il Mantova, e di avvicinarsi con fiducia alla sfida di sabato contro il Padova, ultimo appuntamento prima della lunga sosta.

Johnsen, quattro gol e quattro assist

Tra le indicazioni più importanti di questo avvio c’è soprattutto l’esplosione di Dennis Johnsen. Ad Avellino il norvegese ha impiegato appena quattro minuti dal suo ingresso per andare a segno.

Per lui si tratta del terzo gol in campionato, che diventa il quarto considerando anche la Coppa Italia. A questi numeri si aggiungono già quattro assist, a conferma di quanto l’esterno stia incidendo nella produzione offensiva del Palermo.

Secondo Tuttosport, si tratta di una partenza particolarmente significativa per un giocatore che mai in passato aveva iniziato una stagione con questa efficacia.

Inzaghi fissa l’obiettivo

Filippo Inzaghi crede fortemente nelle possibilità offensive del suo numero 17 e gli ha già indicato il prossimo traguardo: superare la doppia cifra.

«Per me Johnsen può segnare più di dieci gol, gliel’ho detto», ha dichiarato il tecnico rosanero.

Un’investitura importante per quello che Tuttosport definisce l’«uomo della differenza» di questo primo scorcio di stagione. Gol e assist stanno rendendo Johnsen una delle principali armi offensive di Inzaghi.

Strefezza e l’ipotesi Mazzitelli

Resta nel frattempo da capire quanto durerà l’indisponibilità di Strefezza. Qualora lo stop dovesse superare i 60 giorni, potrebbe aprirsi la possibilità di inserire Mazzitelli nella lista over al suo posto.

Prima di affrontare questi scenari, però, c’è il Padova. E con Strefezza ancora indisponibile, il Palermo si affiderà nuovamente anche a Johnsen, protagonista di un inizio di stagione che lo ha già trasformato in uno degli uomini più decisivi della squadra.