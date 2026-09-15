Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi può entrare nella storia: con il Padova caccia al record”

Il pareggio di Avellino ha interrotto la serie di vittorie del Palermo, ma non la striscia positiva di Filippo Inzaghi. I rosanero avevano infatti conquistato cinque successi nelle prime cinque partite ufficiali della stagione, tre in Serie B e due in Coppa Italia, prima dell’1-1 del Partenio.

Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, ad Avellino il Palermo si è trovato anche per la prima volta in svantaggio in questo campionato. Nei primi tre turni aveva trascorso 49 minuti in parità e ben 221 in vantaggio. Contro gli irpini, invece, dopo circa un’ora sullo 0-0 è arrivato il gol di Cheddira, immediatamente cancellato dalla risposta di Johnsen. Adesso il SudTirol resta l’unica squadra di questa Serie B a non essere mai andata sotto nel punteggio.





Palermo raggiunto dal Mantova

Il pareggio del Partenio ha avuto conseguenze anche sulla classifica. Il Mantova di Modesto ha raggiunto i rosanero in vetta, interrompendo momentaneamente il primato solitario della squadra di Inzaghi.

Secondo i numeri riportati da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, sono 128 le giornate nella storia della Serie B nelle quali il Palermo ha occupato da solo il primo posto. I siciliani sono terzi in questa speciale graduatoria, preceduti soltanto dal Genoa con 151 giornate e dal Brescia con 136.

Una vittoria ad Avellino avrebbe inoltre permesso a Inzaghi di centrare un altro primato: il Palermo, infatti, non ha mai cominciato un campionato di Serie B con quattro successi consecutivi.

Dieci punti, partenza da primato

Il bottino di 10 punti dopo quattro giornate resta comunque al vertice nella storia delle partenze rosanero in cadetteria.

Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, l’avvio del 2026/27 eguaglia quelli del 1946/47 con Maximiliano Faotto, del 1964/65 con Laszlo Szekely, del 2023/24 con Eugenio Corini e del 2025/26, già con Inzaghi alla guida.

Adesso, però, si presenta immediatamente un’altra possibilità di entrare nella storia.

Con il Padova Inzaghi può battere il record

Sabato al Renzo Barbera arriverà il Padova. Vincendo, il Palermo salirebbe a 13 punti dopo cinque giornate, stabilendo un nuovo primato rosanero.

Il record attuale appartiene infatti alla squadra allenata da Cadè nel 1979/80, che nelle prime cinque partite conquistò quattro vittorie e una sconfitta: applicando l’attuale sistema dei tre punti per ogni successo, quel rendimento corrisponderebbe a 12 punti.

Inzaghi ha quindi la possibilità di portarsi a quota 13 e firmare la migliore partenza del Palermo dopo cinque turni di Serie B.

Al Barbera una striscia lunga 16 partite

C’è infine un altro dato che accompagna l’appuntamento con il Padova. Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport sottolinea che il Palermo va a segno al Barbera da 16 partite consecutive, nelle quali ha raccolto 15 vittorie e un pareggio, realizzando 39 reti e subendone soltanto otto.

La serie è iniziata dopo lo 0-3 contro il Monza del 28 ottobre 2025. Tra le cento squadre italiane di Serie A, B e C, soltanto quattro possono vantare una striscia interna con gol più lunga: Arezzo e Scafatese a 17 gare, Savoia a 19 e Ravenna a 21.

Contro il Padova, dunque, il Palermo non giocherà soltanto per difendere la vetta. In palio ci sarà anche la possibilità per Inzaghi e i suoi uomini di scrivere un’altra pagina nella storia rosanero.