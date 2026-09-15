Il Mattino: “Padova, Calabro cerca ancora l’assetto giusto ma i numeri sorridono: sette punti e Palermo nel mirino”

Una squadra ancora in costruzione, ma già capace di raccogliere risultati importanti. Il Padova si prepara alla trasferta contro il Palermo con sette punti conquistati nelle prime quattro giornate, un bottino superiore alle aspettative considerando la rivoluzione estiva e un calendario iniziale particolarmente complicato.

Come sottolinea Il Mattino di Padova, Antonio Calabro deve ancora individuare l’assetto definitivo della sua formazione. Una situazione preventivabile dopo i numerosi cambiamenti effettuati durante il mercato, ma che non ha impedito ai biancoscudati di partire con il piede giusto.





Ventuno giocatori già utilizzati da Calabro

A raccontare la fase di costruzione sono soprattutto le rotazioni. Calabro ha già utilizzato 21 giocatori di movimento nelle prime quattro giornate. Soltanto Pisa, con 23, Cremonese e Verona, entrambe con 22, hanno ruotato più elementi.

Non è casuale che si tratti proprio delle tre formazioni retrocesse dalla Serie A affrontate consecutivamente dal Padova nelle prime tre giornate. Dopo quattro turni, tutte e tre si trovano dietro ai biancoscudati in classifica.

Secondo Il Mattino di Padova, proprio la quantità di cambiamenti estivi rendeva difficile immaginare fin dall’inizio un rendimento costante. Il passo falso con la Cremonese e la prestazione sofferta contro l’Ascoli rientrano quindi nel percorso di crescita di una squadra ancora alla ricerca dei propri punti di riferimento.

Sedici giocatori già partiti titolari

Dei 21 calciatori di movimento impiegati da Calabro, 16 hanno avuto almeno un’occasione dal primo minuto. Escludendo i portieri di riserva, gli unici elementi della rosa a non essere ancora scesi in campo sono Marcolini e Faedo, oltre ad Artistico, arrivato infortunato e atteso al rientro dopo la sosta.

Le prime gerarchie, però, cominciano a delinearsi. Il Mattino di Padova evidenzia come, oltre al portiere Sorrentino, ci siano tre giocatori che non hanno ancora saltato un minuto: Carissoni, Zuelli e Dellavalle. Tutti sono arrivati durante l’ultima sessione di mercato.

Più in generale, tra gli undici calciatori maggiormente utilizzati da Calabro, ben sette sono nuovi acquisti. Numeri che fotografano la profonda trasformazione della squadra.

Sette punti contro i quattro dello scorso anno

La situazione è molto diversa rispetto alla stagione precedente. Nelle prime giornate della Serie B 2025/26 Andreoletti, confermato dopo la vittoria del campionato, aveva costruito la formazione titolare affidandosi per otto undicesimi alla vecchia guardia.

Quella continuità avrebbe poi contribuito alla conquista della salvezza, ma l’inizio fu meno produttivo. Come ricorda Il Mattino di Padova, dopo quattro giornate il Padova aveva raccolto quattro punti, tre in meno rispetto ai sette ottenuti in questo campionato.

Adesso arriva uno degli esami più impegnativi. Sabato i biancoscudati saranno di scena al Renzo Barbera contro il Palermo, nell’ultima partita prima della lunga sosta. Una pausa che Calabro potrà sfruttare per affinare i meccanismi di una squadra profondamente rinnovata, ma che nel frattempo ha già cominciato a fare punti.