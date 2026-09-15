Giornale di Sicilia: “Palermo, la mentalità è quella giusta ma per dominare serve altro. Col Padova vincere è un obbligo”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2026
inzaghi conferenza stampa (2)

Il pareggio di Avellino ha interrotto la serie di vittorie del Palermo, ma non deve essere considerato un passo falso. Il Partenio rappresentava un banco di prova complicato e la formazione irpina ha dimostrato di avere le caratteristiche per mettere in difficoltà molte squadre, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il modo in cui i rosanero sono riusciti a reagire allo svantaggio rappresenta uno degli aspetti più significativi della trasferta. Dopo il gol dell’Avellino, infatti, il Palermo ha impiegato pochissimo per ristabilire la parità, mostrando carattere e consapevolezza.


Una reazione da grande squadra

Il Palermo sembra essersi calato pienamente nella realtà della Serie B, un campionato nel quale nessuno è disposto a regalare nulla. La squadra di Inzaghi sarà inoltre considerata una delle formazioni da battere praticamente su ogni campo, con tutte le pressioni che questo comporta.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la reazione immediata del Partenio è stata quella di una grande squadra e conferma una mentalità adeguata alle difficoltà del torneo. Il Palermo dovrà abituarsi a convivere con avversari particolarmente motivati ogni settimana.

Resta però ancora del lavoro da fare.

Inzaghi cerca un Palermo più dominante

Al di là delle singole scelte di Inzaghi, compresa quella di lasciare inizialmente fuori Johnsen per i problemi accusati dal norvegese, la squadra non riesce ancora a esercitare quel dominio che il tecnico vorrebbe vedere.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come al Palermo manchino a tratti maggiore intensità e velocità. Gli infortuni e una condizione fisica non ancora ottimale rappresentano delle attenuanti, ma per mettere pienamente in pratica il calcio immaginato da Inzaghi servirà un ulteriore salto di qualità.

Per dominare davvero le partite, il pallone dovrà circolare più rapidamente e dovrà essere recuperato in tempi più brevi. A questo dovrà aggiungersi la capacità degli uomini di maggiore fantasia di trovare con continuità la giocata negli ultimi metri.

Padova, vincere diventa un obbligo

Il primo mini-ciclo della stagione terminerà sabato al Renzo Barbera contro il Padova. Una partita che assume un peso importante prima della lunga sosta.

Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, contro i biancoscudati «vincere è un obbligo»: innanzitutto per dare continuità ai quattro risultati positivi ottenuti in campionato, ma anche per arrivare alla pausa davanti a tutti.

Successivamente il Palermo avrà a disposizione uno stop di tre settimane che potrà essere sfruttato per recuperare gran parte degli infortunati e migliorare ulteriormente la condizione della squadra.

Il bilancio dell’avvio rimane dunque positivo. Il Palermo è ben lanciato e ha mostrato la mentalità necessaria per affrontare un campionato complicato. Il prossimo passo dovrà essere trasformare questa solidità in quel dominio delle partite che Inzaghi vuole vedere dalla sua squadra.

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