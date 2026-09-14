Il pareggio tra Avellino e Palermo continua a far discutere anche sui social. Protagonista, questa volta, Armando Izzo, difensore e capitano della formazione irpina, che su Instagram ha risposto duramente ad alcuni commenti arrivati sotto un suo post dopo l’1-1 del Partenio-Lombardi. Izzo aveva pubblicato un messaggio rivolto all’ambiente biancoverde dopo la sfida contro i rosanero: «C’è rammarico per non aver vinto ma domenica ci aspetta l’ultima battaglia prima della sosta, restiamo connessi perché la prossima è sempre la più importante». La risposta di Izzo a un tifoso del Palermo Tra i commenti è arrivato quello di un utente che ha attaccato Filippo Inzaghi e chiamato in causa direttamente il difensore dell’Avellino: «Inzaghi scarso, sei proprio un clown. L’attore comico dovevi fare perché stai cercando ancora Johnsen e già tanto che vi salvate». La replica di Izzo non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: «Il problema vostro è che siete il cazzo di noi napoletani, state da tre anni per salire e non salite mai, scarso come il tuo allenatore ed il tuo direttore». Il botta e risposta è poi proseguito, con lo stesso utente che ha replicato: «Non hai vinto nulla. Pippo ha vinto tutto, tu invece forse quest’anno il premio per attore comico». Izzo risponde anche a un altro commento Non è stato l’unico scambio acceso. Un altro profilo ha scritto rivolgendosi al calciatore: «Sei tutto social, in campo neanche ti reggi in piedi. Se fossi un tifoso dell’Avellino ti schiferei, sei tutto social, nullo in campo». Anche in questo caso Izzo ha risposto direttamente: «Ma come nullo, anno scorso 4 gol 3 assist, gennaio ero in A con il Monza. Ti ho fatto goal ma che vedi, quelli che ti fa comodo ritardato». Una serie di risposte destinate inevitabilmente a far discutere dopo una partita già particolarmente sentita. Sul terreno di gioco Avellino e Palermo si erano divise la posta con il risultato di 1-1, con Cheddira a portare avanti gli irpini e Johnsen a firmare poco dopo il pareggio rosanero.

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Il pareggio tra Avellino e Palermo continua a far discutere anche sui social. Protagonista, questa volta, Armando Izzo, difensore e capitano della formazione irpina, che su Instagram ha risposto duramente ad alcuni commenti arrivati sotto un suo post dopo l’1-1 del Partenio-Lombardi.

Izzo aveva pubblicato un messaggio rivolto all’ambiente biancoverde dopo la sfida contro i rosanero: «C’è rammarico per non aver vinto ma domenica ci aspetta l’ultima battaglia prima della sosta, restiamo connessi perché la prossima è sempre la più importante».


La risposta di Izzo a un tifoso del Palermo

Tra i commenti è arrivato quello di un utente che ha attaccato Filippo Inzaghi e chiamato in causa direttamente il difensore dell’Avellino: «Inzaghi scarso, sei proprio un clown. L’attore comico dovevi fare perché stai cercando ancora Johnsen e già tanto che vi salvate».

La replica di Izzo non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: «Il problema vostro è che siete il cazzo di noi napoletani, state da tre anni per salire e non salite mai, scarso come il tuo allenatore ed il tuo direttore».

Il botta e risposta è poi proseguito, con lo stesso utente che ha replicato: «Non hai vinto nulla. Pippo ha vinto tutto, tu invece forse quest’anno il premio per attore comico».

Izzo risponde anche a un altro commento

Non è stato l’unico scambio acceso. Un altro profilo ha scritto rivolgendosi al calciatore: «Sei tutto social, in campo neanche ti reggi in piedi. Se fossi un tifoso dell’Avellino ti schiferei, sei tutto social, nullo in campo».

Anche in questo caso Izzo ha risposto direttamente: «Ma come nullo, anno scorso 4 gol 3 assist, gennaio ero in A con il Monza. Ti ho fatto goal ma che vedi, quelli che ti fa comodo ritardato».

Una serie di risposte destinate inevitabilmente a far discutere dopo una partita già particolarmente sentita. Sul terreno di gioco Avellino e Palermo si erano divise la posta con il risultato di 1-1, con Cheddira a portare avanti gli irpini e Johnsen a firmare poco dopo il pareggio rosanero.

 

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Il pareggio tra Avellino e Palermo continua a far discutere anche sui social. Protagonista, questa volta, Armando Izzo, difensore e capitano della formazione irpina, che su Instagram ha risposto duramente ad alcuni commenti arrivati sotto un suo post dopo l’1-1 del Partenio-Lombardi. Izzo aveva pubblicato un messaggio rivolto all’ambiente biancoverde dopo la sfida contro i rosanero: «C’è rammarico per non aver vinto ma domenica ci aspetta l’ultima battaglia prima della sosta, restiamo connessi perché la prossima è sempre la più importante». La risposta di Izzo a un tifoso del Palermo Tra i commenti è arrivato quello di un utente che ha attaccato Filippo Inzaghi e chiamato in causa direttamente il difensore dell’Avellino: «Inzaghi scarso, sei proprio un clown. L’attore comico dovevi fare perché stai cercando ancora Johnsen e già tanto che vi salvate». La replica di Izzo non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: «Il problema vostro è che siete il cazzo di noi napoletani, state da tre anni per salire e non salite mai, scarso come il tuo allenatore ed il tuo direttore». Il botta e risposta è poi proseguito, con lo stesso utente che ha replicato: «Non hai vinto nulla. Pippo ha vinto tutto, tu invece forse quest’anno il premio per attore comico». Izzo risponde anche a un altro commento Non è stato l’unico scambio acceso. Un altro profilo ha scritto rivolgendosi al calciatore: «Sei tutto social, in campo neanche ti reggi in piedi. Se fossi un tifoso dell’Avellino ti schiferei, sei tutto social, nullo in campo». Anche in questo caso Izzo ha risposto direttamente: «Ma come nullo, anno scorso 4 gol 3 assist, gennaio ero in A con il Monza. Ti ho fatto goal ma che vedi, quelli che ti fa comodo ritardato». Una serie di risposte destinate inevitabilmente a far discutere dopo una partita già particolarmente sentita. Sul terreno di gioco Avellino e Palermo si erano divise la posta con il risultato di 1-1, con Cheddira a portare avanti gli irpini e Johnsen a firmare poco dopo il pareggio rosanero.

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