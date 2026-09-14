Coppa Italia, le designazioni arbitrali per i sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
marinelli

In vista dei match dei sedicesimi di Coppa Italia Genoa-Sudtirol e Fiorentina Pisa, l’Associazioni Italiana Arbitri, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per i due incontri, in programma per domani.

GENOA – SUDTIROL h. 18.30


MANGANIELLO

POLITI – REGATTIERI

IV:      GALIPO’

VAR:     GIUA

AVAR: DEL GIOVANE

 

FIORENTINA – PISA h. 21.00

MARINELLI

BAHRI – DI GIACINTO

IV:      MAZZONI

VAR:     SANTORO

AVAR:      MERAVIGLIA

 

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