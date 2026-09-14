Coppa Italia, le designazioni arbitrali per i sedicesimi di finale
In vista dei match dei sedicesimi di Coppa Italia Genoa-Sudtirol e Fiorentina Pisa, l’Associazioni Italiana Arbitri, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per i due incontri, in programma per domani.
GENOA – SUDTIROL h. 18.30
MANGANIELLO
POLITI – REGATTIERI
IV: GALIPO’
VAR: GIUA
AVAR: DEL GIOVANE
FIORENTINA – PISA h. 21.00
MARINELLI
BAHRI – DI GIACINTO
IV: MAZZONI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA