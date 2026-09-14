Mantova in vetta con il Palermo, Sampdoria sempre più in crisi. Gli Highlights

Il Mantova continua a sorprendere e vola in testa alla classifica insieme al Palermo di Filippo Inzaghi. I virgiliani superano 2-0 la Sampdoria grazie alle reti di Ruocco e Longonda, mentre per i blucerchiati prosegue un avvio di stagione estremamente complicato. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la squadra ligure resta ferma a un solo punto dopo quattro giornate e continua a cercare quella stabilità che manca ormai da tempo.

Il primo tempo offre poche emozioni, con entrambe le squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Il Mantova cresce però alla distanza e nella ripresa cambia passo, aumentando intensità e pericolosità.





A sbloccare la partita è ancora una volta Ruocco. Al 13’ della ripresa l’attaccante sfrutta una disattenzione di Vindahl e firma l’1-0. Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport sottolinea il momento straordinario del giocatore, a segno per la sesta gara consecutiva tra Coppa Italia e campionato.

Lauritsen sbaglia, Longonda chiude i conti

La Sampdoria ha comunque l’occasione per rientrare immediatamente in partita. Al 19’ della ripresa i blucerchiati conquistano un calcio di rigore che potrebbe valere il pareggio.

Sul dischetto si presenta Lauritsen, entrato in campo da appena sette minuti, ma l’attaccante fallisce l’opportunità. Un errore pesantissimo che cambia definitivamente l’inerzia della sfida.

Il Mantova ne approfitta e appena due minuti più tardi trova il raddoppio. Longonda, anche lui subentrato dalla panchina, mette il proprio timbro sulla partita e firma il 2-0 che indirizza definitivamente i tre punti verso la squadra di Modesto.

Secondo Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, proprio la capacità di incidere con i cambi rappresenta uno degli elementi che certificano l’ottimo momento del Mantova, diventato una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione.

Mantova al comando, Samp ultima

Il successo permette ai virgiliani di agganciare il Palermo in vetta alla classifica. Un avvio da sogno per una squadra che continua a mostrare solidità, entusiasmo e capacità di sfruttare i momenti decisivi delle partite.

Situazione opposta per la Sampdoria. Un solo punto conquistato in quattro giornate e ultimo posto che certificano una crisi di risultati ormai evidente. Corradi è l’ottavo allenatore passato sulla panchina blucerchiata negli ultimi tre anni, ma anche con lui quella continuità tanto cercata non è ancora arrivata.

Come evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il 2-0 del Mantova fotografa quindi due momenti completamente diversi: da una parte l’entusiasmo dei virgiliani, capaci di issarsi al primo posto insieme al Palermo; dall’altra una Sampdoria ancora alla ricerca di risposte e costretta a fare i conti con un avvio di campionato da dimenticare.

MANTOVA-SAMPDORIA 2-0

Marcatori: 13’ st Ruocco, 21’ st Longonda.

Mantova (3-4-2-1): Bardi 7; Tomasevic 6, Cella 6,5, Castellini 7; Silva 6,5, Ignacchiti 5,5 (10’ st Longonda 7), Kouda 6, Benaissa 6; Ilie 7 (27’ st Bragantini 6), Ruocco 7 (26’ st Cajazzo 6); Gliozzi 5 (10’ st Vlahovic 6,5). All. Modesto 7.

Sampdoria (4-2-3-1): Vindahl 5,5; Di Pardo 6, Gartenmann 5, Delli Carri 5,5, Cicconi 6; Henderson 5,5 (28’ st Karamoh 5,5), Makoumbou 5,5; Begic 5 (1’ st Abildgaard 6,5), Verschaeren 5,5, Insigne 5 (28’ st Sinani 6); Tutino 5 (12’ st Lauritsen 5). All. Corradi 5,5.

Arbitro: Chiffi di Padova 5,5.

Rigore fallito: Lauritsen al 19’ st.

Spettatori: 3.423.