Padova, tre punti pesanti: Galazzi piega l’Ascoli, Silipo fermato dal palo. Gli Highlights

Il Padova soffre, trova la giocata decisiva nella ripresa e porta a casa tre punti pesantissimi contro un Ascoli che avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più. Finisce 1-0, con Galazzi protagonista del gol che spezza l’equilibrio e un palo colpito da Silipo negli ultimi istanti a negare ai marchigiani il pareggio. Come racconta Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, soprattutto nel primo tempo prevale la volontà delle due squadre di non concedere spazi.

La formazione di Calabro fatica infatti a trovare soluzioni efficaci negli ultimi metri. La manovra del Padova risulta spesso prevedibile e macchinosa, permettendo alla retroguardia dell’Ascoli di controllare senza particolari affanni. Vitale trascorre così una prima parte di gara sostanzialmente tranquilla.





L’Ascoli di Tomei mantiene un atteggiamento prudente, ma senza rinunciare ad attaccare quando si presenta l’occasione. Roberto Timpini sul Corriere dello Sport sottolinea anzi la maggiore intraprendenza degli ospiti rispetto ai padroni di casa, pur all’interno di una partita caratterizzata da poche opportunità.

Bisogna aspettare il 37’ per vedere il primo tiro nello specchio della porta da parte del Padova. A provarci è Pastina, ma la sua conclusione non crea particolari problemi a Vitale. Si arriva così all’intervallo con il risultato ancora bloccato e pochissime emozioni.

Galazzi cambia la partita

Anche l’inizio della ripresa segue sostanzialmente lo stesso copione. Equilibrio nel gioco, poche occasioni e un Ascoli che continua a farsi preferire senza però riuscire a concretizzare.

La svolta arriva al 18’. Cocchi mette un pallone in mezzo, Moro non riesce a trovare la deviazione ma alle sue spalle arriva Galazzi. Il centrocampista non sbaglia e lascia partire una conclusione potente che supera Vitale, firmando l’1-0.

Secondo Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, è la rete che vale tre punti di enorme importanza per la squadra di Calabro. L’Ascoli, però, non rinuncia alla ricerca del pareggio e resta in partita fino agli ultimi secondi.

Il palo salva il Padova

Proprio quando il successo dei veneti sembra ormai acquisito, arriva la grande occasione per l’1-1. In piena area il pallone carambola su Zuelli e diventa involontariamente un assist per Silipo. L’attaccante supera Sorrentino con la propria conclusione, ma trova il palo.

Il legno salva così il Padova e condanna l’Ascoli a una sconfitta che lascia parecchio rammarico. Come evidenzia Roberto Timpini sul Corriere dello Sport, il pareggio non sarebbe stato immeritato per quanto mostrato dagli ospiti nell’arco della partita.

Il Padova può comunque festeggiare una vittoria ottenuta con concretezza: Galazzi sfrutta una delle poche vere occasioni costruite dai veneti, mentre nel finale il palo consente alla squadra di Calabro di difendere fino al triplice fischio l’1-0.

PADOVA-ASCOLI 1-0

Marcatore: 18’ st Galazzi.

Padova (3-5-2): Sorrentino 6; Dellavalle 6, Lovato 6, Pastina 6 (11’ st Capelli A. 6); Carissoni 6, Pompetti 6 (1’ st Galazzi 6,5), Zuelli 6, Varas 6 (27’ st Fusi sv), Di Mariano 6 (1’ st Cocchi 6); Moro 6, Lasagna 6 (16’ st Caprari 6). All. Calabro 6.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale 6; Milanese 6 (26’ st Oliveri 6), Curado 6, Rizzo 6, Guibre 6; Damiani 6 (36’ st Acampora sv), Corradini 6; De Pieri 6 (26’ st Silipo 6), Bolsius 6 (36’ st Brunori sv); D’Uffizi 6; Chakir 6 (6’ st Gori 6). All. Tomei 6.

Arbitro: Collu di Cagliari 6,5.