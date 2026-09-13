Corriere dello Sport: “Avellino, oltre diecimila per l’impresa. Nesta sfida il Palermo: «Rispetto, ma senza paura»”

Il Partenio-Lombardi è pronto al tutto esaurito. Oltre diecimila tifosi accompagneranno l’Avellino nella sfida di oggi contro il Palermo capolista, con la formazione di Alessandro Nesta che proverà a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Come scrive Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, entusiasmo e fattore campo rappresentano due delle armi sulle quali gli irpini proveranno a costruire l’impresa.

Sulla carta le differenze sono evidenti. Il Palermo parte con obiettivi stagionali differenti ed è superiore per qualità tecnica, individualità e investimenti, ma proprio una partita del genere può consentire all’Avellino di giocare con minori pressioni e provare a sfruttare le occasioni che si presenteranno.





Nesta conosce perfettamente la forza dell’avversario: «Il Palermo è una squadra importante, fortissima, viene da 5 vittorie, di cui 2 in Coppa Italia contro formazioni di Serie A. Affrontiamo una compagine che sa fare molte più cose rispetto ad altre squadre, ma noi dobbiamo stare lì, pronti, perché prima o poi concederanno qualcosa».

Nesta ritrova Inzaghi: amici, ma solo prima e dopo

La partita sarà speciale anche per il confronto tra Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi, compagni in passato al Milan e in Nazionale. Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport ricorda come tra i due esista un rapporto che andrà però messo da parte durante i novanta minuti.

«Pippo è un mio grande amico, abbiamo condiviso momenti importanti. Ci abbracceremo prima e dopo la partita, durante il match però cambia tutto. Come affrontare la prima in classifica? Con umiltà, equilibrio, concentrazione, senza abbassare la tensione e l’agonismo altrimenti diventiamo vulnerabili. Avremo dalla nostra un grandissimo pubblico e le gambe dovranno volare: quando i tifosi spingono dovremo andare più forte».

I precedenti da allenatori sorridono completamente a Inzaghi: tre confronti e altrettante vittorie per l’attuale tecnico del Palermo. Nesta cerca quindi il primo successo contro l’ex compagno: «Pippo ha sempre avuto belle squadre. Speriamo bene per questa gara».

Nesta: «James Rodriguez? Pensavo solo al Palermo»

Nessuna distrazione nemmeno durante i giorni in cui Avellino ha sognato l’arrivo di James Rodriguez. Come evidenzia Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Nesta è rimasto concentrato esclusivamente sulla preparazione della partita contro i rosanero.

«Non ci ho pensato, avevo la testa solo al Palermo. Il presidente ha provato a fare un regalo alla città. Ho giocatori importanti, che reputo i migliori, e ho pensato solo a come battere il Palermo».

Le scelte: Palmiero recupera, Favilli e Simic out

Sul piano della formazione, l’Avellino dovrà rinunciare a Simic e Favilli, mentre arriva il recupero di Palmiero. Sulla corsia destra Missori parte avanti rispetto a Cancellotti.

In attacco, nel 3-5-2, dovrebbe esserci Russo al fianco di Cheddira, anche se quest’ultimo non si presenta all’appuntamento nelle migliori condizioni.

Nesta ha fatto il punto sull’attaccante: «Walid non è al top, ma ha grandi doti e ci darà tante soddisfazioni. Poi abbiamo Biasci, che è fortissimo e segnerà gol, ma devo essere bravo a gestirlo. Arriverà il suo momento».

Il pericolo Pohjanpalo

Grande attenzione sarà inevitabilmente riservata a Joel Pohjanpalo, principale riferimento dell’attacco rosanero. Secondo quanto riportato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Nesta chiede ai suoi difensori rispetto per il finlandese, ma nessun timore.

«È un grandissimo attaccante e si affronta con rispetto e senza paura. Sappiamo le sue caratteristiche, ma dobbiamo giocarcela. Il Palermo può contare su diversi giocatori forti come lui, ma siamo sereni. Noi siamo una squadra di provincia, ma possiamo dare fastidio a tutte».

L’Avellino proverà dunque a sfruttare l’entusiasmo del Partenio e il momento positivo per fermare la corsa della capolista. Dall’altra parte ci sarà un Palermo intenzionato a difendere il primato e proseguire la propria serie di vittorie.