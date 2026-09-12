Serie B, due gol di Shpendi non bastano al Cesena: la Cremonese recupera e pareggia 2-2. La classifica aggiornata

Finisce 2-2 la sfida di Serie B tra Cesena e Cremonese, al termine di una partita ricca di emozioni. I padroni di casa, avanti 1-0 all’intervallo, sembravano aver indirizzato la gara dopo il raddoppio di Shpendi su rigore, ma la Cremonese ha reagito trovando due reti in appena cinque minuti.

Il Cesena sblocca il risultato al 22′ con Cristian Shpendi, che dopo un lungo controllo del VAR vede convalidare la propria rete. L’attaccante si rende protagonista anche nella ripresa: al 59′ trasforma un calcio di rigore, assegnato dopo l’intervento del VAR per un tocco di mano di Rocchetti, e porta i bianconeri sul 2-0.





La Cremonese non si arrende e al 75′ riapre la partita con Michele Collocolo, autore di una conclusione rasoterra dal limite su assist di Bonazzoli. Passano appena cinque minuti e arriva il pareggio: all’80’ è proprio Federico Bonazzoli a firmare il 2-2 con un imperioso colpo di testa su cross di Luperto.

Nel finale il Cesena prova a tornare avanti, ma la Cremonese resiste. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: 2-2 al Manuzzi, con i padroni di casa che vedono sfumare una vittoria che sembrava ormai vicina e gli ospiti capaci di completare una grande rimonta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Palermo 9*

Südtirol 8

Mantova 7*

Modena 7

Ascoli 7

Padova 7

Avellino 6*

Pisa 6

Empoli 6

Arezzo 6

Cesena 6

Vicenza 5

Benevento 4

Virtus Entella 4

Cremonese 4

Hellas Verona 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 2°

Carrarese 1

Sampdoria 1*

* una gara in meno