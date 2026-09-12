Serie B, Cesena-Cremonese: Shpendi decide il primo tempo, padroni di casa avanti 1-0
Il Cesena chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro la Cremonese. A decidere la prima frazione è Cristian Shpendi, autore della rete arrivata al 22′ dopo un lungo controllo del VAR.
L’attaccante bianconero, lanciato in profondità da Bisoli, entra in area e supera Agazzi con un pallonetto. Dopo due precedenti azioni fermate per fuorigioco, anche il gol viene inizialmente valutato con attenzione dal VAR, che conferma poi la regolarità della posizione di Shpendi.
La Cremonese prova a reagire e al 30′ costruisce la migliore occasione per il pareggio: Berti calcia addosso a Siano, sulla ribattuta Bonazzoli cerca la conclusione a porta vuota, ma Ciofi salva sulla linea.
Nel finale gli ospiti aumentano la pressione. Al 40′ Berti calcia alto dalla distanza, mentre in pieno recupero è ancora decisivo Siano, che respinge la punizione di Vandeputte con l’aiuto della traversa.
Dopo cinque minuti di recupero arriva il duplice fischio: Cesena avanti 1-0 sulla Cremonese. La squadra di Diamanti dovrà difendere il vantaggio nella ripresa, mentre gli uomini di Giampaolo sono chiamati a trovare maggiore concretezza negli ultimi metri.