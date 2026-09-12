Serie A: il Milan rimonta sulla Lazio, all’Olimpico termina 2-2

Spettacolare pareggio all’Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri capaci di recuperare due gol di svantaggio e strappare il 2-2 al termine di una gara ricca di emozioni.

La Lazio parte forte e al 10’ trova il vantaggio con Matteo Cancellieri, bravo a farsi strada in area e a piazzare il pallone all’angolino basso. Il Milan prova a reagire, ma sono ancora i biancocelesti a rendersi pericolosi, con Zaccagni e Noslin vic ini al raddoppio.





Il 2-0 arriva al 39’: Tijjani Noslin è il più rapido a raccogliere il pallone dopo una conclusione finita sulla traversa e di testa firma il raddoppio della Lazio.

Nella ripresa il Milan cambia volto con gli ingressi di Christian Pulisic, Diego Moreira e Yunus Musah. Proprio Moreira si rivela decisivo: al 65’ accorcia le distanze raccogliendo un preciso cross di Pulisic e battendo Mandas con una conclusione rasoterra.

La rimonta si completa appena due minuti più tardi. Al 67’ Adrien Rabiot serve ancora Moreira, che con freddezza supera il portiere della Lazio e firma il 2-2.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo del definitivo sorpasso, ma il risultato non cambia. Il Milan torna così dalla trasferta romana con un punto dopo essere stato sotto di due reti, mentre la Lazio deve accontentarsi del pareggio dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di conquistare i tre punti.