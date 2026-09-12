Serie B, Catanzaro, Iemmello decide nel finale: Carrarese ko 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Il Catanzaro supera la Carrarese per 1-0 al “Nicola Ceravolo” al termine di una gara equilibrata e combattuta, decisa soltanto nel finale da Pietro Iemmello.

Dopo un primo tempo senza reti, con i padroni di casa pericolosi soprattutto in avvio e la Carrarese ben organizzata in fase difensiva, la ripresa regala maggiori emozioni. Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 75’: Giacomo Marconi calcia rasoterra e colpisce addirittura entrambi i pali con una conclusione che danza sulla linea di porta.


Il Catanzaro supera lo spavento e all’83’ trova il gol decisivo. Protagonista Simone Pafundi, autore di una splendida giocata individuale in mezzo al campo e dell’assist verticale per Iemmello. L’attaccante controlla, salta il portiere Pizzignacco e deposita il pallone in rete per l’1-0.

Nel finale la Carrarese prova a reagire, ma il Catanzaro si compatta e difende il vantaggio fino al triplice fischio. Tre punti pesanti per i calabresi, mentre resta il rammarico per la Carrarese, che soprattutto con il doppio palo di Marconi era andata a un passo dal colpo esterno.

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