Arezzo, colpo nel derby: Empoli ko al Castellani. Gli Highlights

L’Arezzo si prende il derby toscano e riparte dopo il pesante 5-0 incassato contro il Verona. Al Castellani gli amaranto superano 1-0 l’Empoli, sfruttando nella ripresa la superiorità numerica maturata per l’espulsione di Curto nel finale del primo tempo. A decidere la sfida è l’autorete di Romagnoli al 29’ della ripresa. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, agli azzurri resta soprattutto il rammarico di aver dovuto affrontare tutta la seconda frazione in dieci uomini.

L’Empoli parte con idee chiare e un buon ritmo. Pagliuca affida il peso dell’attacco a Shpendi, sostenuto da Saporiti e Ceesay, mentre l’Arezzo dell’ex Cristian Bucchi risponde con un 4-3-3 offensivo. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport sottolinea come la gara rimanga sostanzialmente equilibrata fino all’episodio che cambia completamente lo scenario.





Al 44’ Curto rifila un pestone a Viviani. L’azione viene riesaminata al Var e per il difensore dell’Empoli arriva il cartellino rosso. I padroni di casa sono così costretti a giocare in inferiorità numerica e Pagliuca, nell’intervallo, corre ai ripari inserendo l’esperto Romagnoli al posto di Biondini per garantire maggiore copertura alla propria difesa.

Nella ripresa l’Arezzo prende progressivamente il controllo della partita. Dopo appena tre minuti Gilli colpisce la traversa, facendo subito capire le intenzioni degli amaranto. Bucchi aumenta poi il peso offensivo della squadra inserendo Cerri e Mancuso. Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la pressione degli ospiti cresce con il passare dei minuti, anche se per sbloccare il risultato serve un episodio sfortunato per l’Empoli.

Al 29’ della ripresa Seghetti sbaglia infatti l’uscita, il pallone finisce addosso a Romagnoli e termina in rete. È l’autogol che vale lo 0-1 e che indirizza definitivamente il derby verso l’Arezzo.

Gli amaranto sfiorano successivamente il raddoppio con Mancuso, mentre l’Empoli non si arrende e prova fino alla fine a raggiungere il pareggio. Gli uomini di Pagliuca reagiscono con generosità e carattere e al 90’ vanno vicinissimi all’1-1 con Belardinelli, fermato dalla traversa.

Il risultato, però, non cambia. Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Arezzo porta a casa tre punti preziosi grazie soprattutto a una seconda frazione affrontata con sostanza e personalità, cancellando così la pesante battuta d’arresto contro il Verona.

EMPOLI-AREZZO 0-1

Marcatore: 29’ st Romagnoli (aut.).

Empoli (3-4-2-1): Seghetti 5; Magnino 6, Curto 5, Cauz 6; Egan sv (25’ pt Zedadka 6), Biondini 6 (1’ st Romagnoli 6), Yepes 6 (27’ st Bandinelli 6), Corrado 6; Saporiti 6,5, Ceesay 5,5 (27’ st Belardinelli 6); Shpendi 6 (22’ st Popov 6). All. Pagliuca 6,5.

Arezzo (4-3-3): Nunziante 6,5; Renzi 6,5, Gilli 6, Coppolaro 6, Righetti 6; Ionita 6, Viviani 6 (16’ st Mancuso 6,5), Mawuli 6,5 (44’ st Chierico sv); Arena 5,5 (1’ st Pattarello 6), Cianci 5,5 (16’ st Cerri 6), Olivieri 6 (27’ st Sala 6). All. Bucchi 6,5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6,5.

Espulso: Curto (E) al 44’ pt.

Ammoniti: Biondini (E), Gilli (A).

Spettatori: 6.148.