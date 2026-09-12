Arezzo, colpo nel derby: Empoli ko al Castellani. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
e0114f8606

L’Arezzo si prende il derby toscano e riparte dopo il pesante 5-0 incassato contro il Verona. Al Castellani gli amaranto superano 1-0 l’Empoli, sfruttando nella ripresa la superiorità numerica maturata per l’espulsione di Curto nel finale del primo tempo. A decidere la sfida è l’autorete di Romagnoli al 29’ della ripresa. Come racconta Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, agli azzurri resta soprattutto il rammarico di aver dovuto affrontare tutta la seconda frazione in dieci uomini.

L’Empoli parte con idee chiare e un buon ritmo. Pagliuca affida il peso dell’attacco a Shpendi, sostenuto da Saporiti e Ceesay, mentre l’Arezzo dell’ex Cristian Bucchi risponde con un 4-3-3 offensivo. Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport sottolinea come la gara rimanga sostanzialmente equilibrata fino all’episodio che cambia completamente lo scenario.


Al 44’ Curto rifila un pestone a Viviani. L’azione viene riesaminata al Var e per il difensore dell’Empoli arriva il cartellino rosso. I padroni di casa sono così costretti a giocare in inferiorità numerica e Pagliuca, nell’intervallo, corre ai ripari inserendo l’esperto Romagnoli al posto di Biondini per garantire maggiore copertura alla propria difesa.

Nella ripresa l’Arezzo prende progressivamente il controllo della partita. Dopo appena tre minuti Gilli colpisce la traversa, facendo subito capire le intenzioni degli amaranto. Bucchi aumenta poi il peso offensivo della squadra inserendo Cerri e Mancuso. Secondo Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la pressione degli ospiti cresce con il passare dei minuti, anche se per sbloccare il risultato serve un episodio sfortunato per l’Empoli.

Al 29’ della ripresa Seghetti sbaglia infatti l’uscita, il pallone finisce addosso a Romagnoli e termina in rete. È l’autogol che vale lo 0-1 e che indirizza definitivamente il derby verso l’Arezzo.

Gli amaranto sfiorano successivamente il raddoppio con Mancuso, mentre l’Empoli non si arrende e prova fino alla fine a raggiungere il pareggio. Gli uomini di Pagliuca reagiscono con generosità e carattere e al 90’ vanno vicinissimi all’1-1 con Belardinelli, fermato dalla traversa.

Il risultato, però, non cambia. Come evidenzia Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, l’Arezzo porta a casa tre punti preziosi grazie soprattutto a una seconda frazione affrontata con sostanza e personalità, cancellando così la pesante battuta d’arresto contro il Verona.

EMPOLI-AREZZO 0-1

Marcatore: 29’ st Romagnoli (aut.).

Empoli (3-4-2-1): Seghetti 5; Magnino 6, Curto 5, Cauz 6; Egan sv (25’ pt Zedadka 6), Biondini 6 (1’ st Romagnoli 6), Yepes 6 (27’ st Bandinelli 6), Corrado 6; Saporiti 6,5, Ceesay 5,5 (27’ st Belardinelli 6); Shpendi 6 (22’ st Popov 6). All. Pagliuca 6,5.

Arezzo (4-3-3): Nunziante 6,5; Renzi 6,5, Gilli 6, Coppolaro 6, Righetti 6; Ionita 6, Viviani 6 (16’ st Mancuso 6,5), Mawuli 6,5 (44’ st Chierico sv); Arena 5,5 (1’ st Pattarello 6), Cianci 5,5 (16’ st Cerri 6), Olivieri 6 (27’ st Sala 6). All. Bucchi 6,5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6,5.
Espulso: Curto (E) al 44’ pt.
Ammoniti: Biondini (E), Gilli (A).
Spettatori: 6.148.

Altre notizie

a0ff729871

Disastro Pisa, l’Entella cala il poker e domina all’Arena. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Screenshot_2026-09-11-22-22-04-085_com.facebook.katana-edit

Serie B, Benevento ed Entella show: ko Verona e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
bucchi arezzo

Empoli-Arezzo, Bucchi: «Mi è piaciuto lo spirito della squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
pagliuca empoli

Empoli-Arezzo, Pagliuca: «Nessun alibi, questa sconfitta ci servirà per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot_2026-09-11-21-51-34-517_com.facebook.katana-edit

Serie B: Entella avanti 3-0 sul Pisa. Pari tra Benevento e Verona. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
06388bca-1fd8-4983-893b-c3e6b81a2a75_giorgio-gorgone-catanzaro-mister-allenatore_watermark

Catanzaro, Gorgone: «Non mi aspettavo una diaspora del genere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
IMG-20260911-WA0102

Palermo, prima foto in maglia rosanero per Mazzitelli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot_2026-09-11-21-11-35-341_com.android.chrome-edit

Vicenza verso la Juve Stabia, Gallo: «Dobbiamo ragionare da ultimi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
Screenshot_2026-09-11-20-56-21-759_com.facebook.katana-edit

Serie B, l’Arezzo espugna Empoli: decide un’autorete di Romagnoli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
moretto

Moretto: «Avellino-Rodriguez? I biancoverdi hanno smosso mari e monti, ma il calciatore vuole giocare in patria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
main2946b

Possanzini presenta Modena-Sudtirol: «Mi aspetto di rivedere lo spirito battagliero dei miei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
images (1)

Padova, Calabro: «Dobbiamo accrescere la struttura offensiva. Contro la Cremonese abbiamo avuto paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026

Ultimissime

e0114f8606

Arezzo, colpo nel derby: Empoli ko al Castellani. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
a0ff729871

Disastro Pisa, l’Entella cala il poker e domina all’Arena. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (13) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, ad Avellino per sfatare il tabù: mai quattro vittorie nelle prime quattro”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Mazzitelli, colpo per il futuro. Il Palermo non cambia le liste”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026