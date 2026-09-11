Serie B, l’Arezzo espugna Empoli: decide un’autorete di Romagnoli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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L’Arezzo conquista una preziosa vittoria sul campo dell’Empoli, imponendosi per 0-1 nella sfida di Serie B.

Dopo un primo tempo equilibrato e terminato a reti inviolate, la partita cambia al 45’, quando l’Empoli resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Mattia Curto.


L’Arezzo prova ad approfittarne nella ripresa e trova il gol del vantaggio al 74’: sugli sviluppi dell’azione arriva l’autorete di Simone Romagnoli, che devia il pallone nella propria porta.

Nel finale l’Empoli tenta di reagire, ma la formazione toscana riesce a difendersi e a conservare il vantaggio fino al triplice fischio. L’Arezzo porta così a casa tre punti pesanti, mentre l’Empoli esce sconfitto davanti al proprio pubblico.

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