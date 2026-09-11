Moretto: «Avellino-Rodriguez? I biancoverdi hanno smosso mari e monti, ma il calciatore vuole giocare in patria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
moretto

Nel corso della trasmissione “B-Zone” è intervenuto il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, che ha svelato i retroscena del tentativo dell’Avellino di portare James Rodriguez in biancoverde.

«Credevo che il mercato fosse finito. Poi quando mi hanno raccontato della possibilità di James all’Avellino, sinceramente credevo fosse impossibile, qualcosa di irraggiungibile – ha spiegato Moretto -. Dopo, comunque, verificando bene, capendo che effettivamente il calciatore stava valutando e prendendo in considerazione la situazione, lì ho capito che la pista fosse vera. Dalla prima chiamata che ho avuto, pensavo che fosse una cosa che non esiste, anche se in realtà esisteva»


Il giornalista ha approfondito le motivazioni per cui Rodriguez non ha voluto sposare la causa biancoverde:«Credo che la questione economica sicuramente ha inciso nella scelta del giocatore, ma il fattore determinante è stato l’idea di continuare a giocare in patria per una questione familiare, di visibilità, in vista della Copa America. Tutto questo ha fatto la differenza. Poi dopo ho capito, attraverso fonti vicine al ragazzo, che c’era l’Atletico Nacional e che si era presentato con forza, allora li ho subito percepito che per l’Avellino non ci sarebbero state più chance, anche se poi nel mercato tutto può succedere»

Infine, Moretto non ha dubbi: «L’eco mediatica della trattativa ha avuto un impatto clamoroso nel mondo. Comunque il fatto che le parti fossero arrivate a trattare in modo intenso e avanzato ha dato una forza particolare all’Avellino, che secondo me ne esce vincitore. L’Avellino, quando ha deciso di andare avanti per provare questo colpo, ha smosso mari e monti»

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