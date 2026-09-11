Possanzini presenta Modena-Sudtirol: «Mi aspetto di rivedere lo spirito battagliero dei miei»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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BOLZANO – Alla vigilia del match tra Modena e Sudtirol, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei tirolese, Davide Possanzini, parlando dello stato della squadra e di cosa si attende dal match di domani.

«La squadra sta bene, c’è molto entusiasmo e spero di alimentarlo ancora di più con la prestazione: spero davvero si possa fare un’ottima gara – ha spiegato il tecnico -. Ci siamo completati poco tempo fa, non sono neppure due mesi che stiamo insieme, e la strada non è ancora difficile, ma la squadra sta lavorando tanto, si sta impegnando, e spero che questa crescita sia costante»


Possanzini ha poi confessato cosa si attende dal match di domani: «Dalla gara mi aspetto di rivedere lo spirito battagliero dei miei, da parte di tutti. Tutti meriterebbero un posto da titolare, ma dovrò chiaramente fare delle scelte, anche se ripeto, tutti meritano di giocare. Non solo, ho tanti giocatori con caratteristiche diverse in ogni ruolo, e questo è per noi importante»

E sui canarini: «Il Modena una squadra costruita per vincere, dopo i playoff della scorsa stagione credo abbiamo allestito una rosa per i primissimi posti, e l’arrivo di Belotti certifica le ambizioni che ha. Il loro allenatore, seppur giovane, è preparatissimo, servirà sporcarsi un po’ le mani nei momenti clou della gara»

Infine, su che tipo di gara vuole dalla sua squadra non ha dubbi: «La nostra idea non cambierà: vogliamo essere propositivi, ma anche capaci di soffrire, compattarci e lavorare insieme. Non stravolgeremo nulla, portiamo avanti un’idea»

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