Pecchia presenta Cesena-Cremonese: «Troveremo un ambiente caldo. Mi auguro di vedere sempre la stessa identità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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CREMONA – Alla vigilia del match tra Cesena e Cremonese, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore grigiorosso, Fabio Pecchia, commentando lo stato fisico della sua squadra e sulle condizioni degli infortunati.

«Gli infortunati stanno migliorando, ma nessuno di chi era indisponibile rientrerà a Cesena – ha spiegato il tecnico -. Chi si era già rivisto ha potuto mettere ulteriore energia nelle gambe. Il Cesena non ha solo Shpendi, è ancora imbattuto. Troveremo un ambiente caldo e deve essere stimolante»


Pecchia ha poi aggiunto: «C’è tanto da migliorare. Il lavoro è tanto, ma il solito discorso è l’unità del gruppo. Dobbiamo accantonare la scorsa gara e pensare alla prossima. Io ora penso a Cesena. Il presente è la Cremonese»

Uno sguardo inoltre alla condizione fisica del gruppo: «La squadra è in buone condizioni fisiche, ma soprattutto è preparata dal punto di vista tecnico grazie alla gestione precedente. Giusto dirlo, anche perché con i cambi abbiamo assunto caratteristiche diverse. Mi auguro di vedere sempre la stessa identità ma con atteggiamenti diversi nel corso dell’annata»

Infine, il tecnico confessa cosa vuole dalle sue squadre: «Ho sempre avuto squadre con grande identità. Mi sono sempre divertito a vederle giocare e ho sempre visto i miei giocatori esprimere il proprio potenziale. Mi piace che le mie squadre siano riconoscibili in campo»

 

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