Cesena, Diamanti verso la Cremonese: «Giochiamo contro una squadra costruita per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
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CESENA – In vista del match tra Cesena e Cremonese, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Alessandro Diamanti, mettendo la sua squadra in guardia sulle insidie del match.

«La Cremonese è una squadra forte che ha valori da serie A – ha dichiarato Diamanti – costruita per vincere il campionato e con un allenatore (Pecchia, ndr) che stimo molto. Loro sicuramente vorranno partire forte, ma noi faremo altrettanto. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti al top. Per noi allenarsi è sempre un divertimento perché non ci facciamo distrarre dall’ultimo risultato»


Diamanti commenta la scelta di andare in ritiro la sera prima, A differenza della gara interna contro la Sampdoria«È stata una richiesta dei giocatori e se lo chiedono loro per me va bene. Ho 22-24 ragazzi che si allenano a mille per mettermi in difficoltà, anche se ormai con i cinque cambi non ci sono più titolari»

 

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