Serie B, Benevento ed Entella show: ko Verona e Pisa

Serie B, quarta giornata: colpo del Benevento sul Verona. L’Entella cala il poker a Pisa

Si sono concluse le due gare di Serie B in programma questa sera, valide per la quarta giornata di campionato. Successi importanti per Benevento e Virtus Entella, con il Verona e il Pisa costretti alla resa.





Benevento-Verona 3-1

Il Benevento supera il Verona con il risultato di 3-1 al termine di una gara combattuta. I padroni di casa sbloccano il risultato al 17’ con Edoardo Pierozzi, ma la risposta degli ospiti arriva al 24’: Abdoulaye Sarr firma l’1-1. Lo stesso attaccante del Verona viene ammonito al 32’.

Nella ripresa il Benevento torna avanti al 59’ grazie a David Okerere, servito da Mattia Maita. Il Verona prova a reagire, ma al 65’ arriva il colpo del definitivo 3-1: è Domenico Lamesta a trovare la rete, con l’assist di Kouan.

Il Benevento conquista così una vittoria preziosa davanti al proprio pubblico, mentre il Verona torna a casa a mani vuote.

Pisa-Entella 1-4

Netta affermazione della Virtus Entella, che espugna Pisa con un convincente 4-1.

Gli ospiti partono fortissimo e passano in vantaggio già al 2’ con B. Guiu, prima del raddoppio firmato da Luca Cuppone al 32’. Il Pisa incassa un ulteriore colpo nel finale del primo tempo: al 45’+2’ A. Franzoni porta l’Entella sul 3-0.

Nella ripresa il Pisa prova a riaprire la partita e al 73’ O. Correia, servito da Primasso, accorcia le distanze. La rimonta, però, non arriva. All’80’ è infatti Matteo Tirelli a ristabilire le tre reti di vantaggio e a fissare il risultato sull’1-4.

Una serata dunque da incorniciare per l’Entella, protagonista di una prestazione autoritaria in trasferta, mentre il Pisa dovrà cercare di reagire dopo una pesante sconfitta interna.