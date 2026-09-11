Vicenza verso la Juve Stabia, Gallo: «Dobbiamo ragionare da ultimi»

Alla vigilia della sfida di Serie B contro la Juve Stabia, l’allenatore del Vicenza Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla mentalità della squadra, sull’avversario e su alcuni singoli.

Sulla Juve Stabia: «Bisogna conoscere i giocatori che affrontiamo. La Juve Stabia ha individualità e coralità di gioco con giocatori veramente bravi. Mi aspetto una partita aperta, come in tutte le gare di Serie B».





Gallo è tornato anche sui gol subiti: «Sette gol subiti non sono pochi, bisogna però analizzare come sono stati presi. Ci sono state distrazioni di reparto e un errore del portiere. I sette gol vanno analizzati, perché altrimenti è troppo facile dire semplicemente che ne abbiamo presi sette».

Su Merkaj, invece, il tecnico biancorosso è stato chiaro: «È un giocatore che ho voluto fortemente, la società è stata straordinaria nel prenderlo e alla fine ce l’abbiamo fatta. Però Merkaj non basta. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, di tutta la squadra che lavori per se stessa, per Merkaj e di conseguenza per il Vicenza».

Infine, sulla mentalità da trasmettere alla squadra: «Noi dobbiamo ragionare da ultimi: significa che ogni palla è quella importante. Sto cercando di mettere in testa ai miei giocatori che dobbiamo ragionare dall’ultima posizione per poter essere primi nella testa. Sempre positivi e sempre pronti a dare battaglia in ogni situazione».