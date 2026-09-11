Empoli-Arezzo, Pagliuca: «Nessun alibi, questa sconfitta ci servirà per il futuro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2026
pagliuca empoli

L’Empoli esce sconfitto di misura dal derby contro l’Arezzo. Al termine della gara, il tecnico Guido Pagliuca ha sottolineato la prestazione dei suoi, nonostante il risultato negativo.

«Non ci sono alibi, dobbiamo prendere insegnamenti da questa partita. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi derby: o prendiamo punti o impariamo. In inferiorità numerica non abbiamo concesso quasi nulla. Sono rammaricato per i ragazzi, che oggi avrebbero meritato almeno un punto. Alleno un gruppo fantastico».


Pagliuca guarda già avanti: «Mi dispiace per i tifosi e per il club per la sconfitta di oggi. Siamo solo all’inizio di un percorso. Non voglio vedere dispiacere, dobbiamo andare avanti con umiltà e intelligenza».

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