Corriere dello Sport: “Mazzitelli, colpo per il futuro. Il Palermo non cambia le liste”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Il tesseramento di Luca Mazzitelli amplia ulteriormente le soluzioni a disposizione del Palermo, ma non comporterà nell’immediato modifiche alla lista dei giocatori utilizzabili in campionato. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista ha firmato un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, diventando l’ennesimo elemento proveniente dalla Serie A portato in rosanero dal direttore sportivo Osti.

L’operazione ha inevitabilmente alimentato interrogativi, soprattutto dopo gli infortuni muscolari accusati da Strefezza ed Hernani contro la Sampdoria. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport chiarisce però un aspetto fondamentale: l’interesse per Mazzitelli era precedente ai problemi fisici dei due calciatori. Al momento, inoltre, il Palermo non ha intenzione di modificare le liste già presentate, nelle quali sono presenti i 18 over consentiti dal regolamento, oltre a Segre e Gomes in qualità di giocatori “bandiera”.


Mazzitelli, obiettivo gennaio

Il centrocampista era da tempo nel mirino del ds rosanero ed era già stato vicino al Palermo in precedenti sessioni di mercato. Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club ha deciso di anticipare la concorrenza del Verona e bloccare il giocatore con l’obiettivo di aumentare le alternative in mezzo al campo soprattutto a partire da gennaio, aggiungendo caratteristiche differenti rispetto agli elementi già presenti nell’organico.

Mazzitelli deve infatti ritrovare la migliore condizione atletica: non disputa una partita ufficiale da aprile e ieri ha sostenuto al Barbera il primo allenamento con i nuovi compagni. Nell’ultimo periodo si era preparato al Riano Athletic Center, alle porte di Roma, insieme all’ex attaccante rosanero Edoardo Soleri, anche lui svincolato.

L’obiettivo del Palermo è averlo nelle condizioni migliori per il girone di ritorno, quando la società potrà ridisegnare la lista sulla base delle valutazioni che verranno effettuate in quel momento. Il suo curriculum in cadetteria offre comunque garanzie: Mazzitelli ha già conquistato la promozione con Monza e Frosinone e nell’ultimo campionato ha deciso Cagliari-Juventus, terminata 1-0, segnando proprio contro Mattia Perin.

Il nuovo centrocampista rosanero ha scelto la maglia numero 36 e potrebbe essere utilizzato anche prima in Coppa Italia. Per la competizione, infatti, non sono previsti gli stessi obblighi di lista del campionato. Resta ancora da stabilire la data dell’ottavo di finale contro il Bologna.

Nessuna sostituzione legata agli infortuni

Sul tema delle liste, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come si siano creati diversi equivoci. L’arrivo di Mazzitelli non è stato programmato per sostituire un calciatore infortunato. Il regolamento permette formalmente di liberare uno slot nel caso di un infortunio certificato che comporti almeno 60 giorni di stop, ma al momento non è questo il piano del Palermo.

Per Strefezza ed Hernani si attendono indicazioni più precise sull’entità dei rispettivi problemi muscolari, con ulteriori elementi che potrebbero arrivare già con la diramazione dei convocati per la trasferta di Avellino.

Non trova spazio neppure l’ipotesi di un’esclusione di Gyasi. L’esterno ricopre un ruolo differente e il Palermo punta invece a rilanciarlo proprio durante l’assenza di Strefezza. La prima occasione sarà il Partenio, dove la squadra di Inzaghi andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva.

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