Disastro Pisa, l’Entella cala il poker e domina all’Arena. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Serata da dimenticare per il Pisa, travolto 4-1 in casa dalla Virtus Entella. I nerazzurri, chiamati a dare continuità ai progressi mostrati a Castellammare di Stabia, crollano invece davanti a una squadra organizzata e capace di indirizzare la sfida già nel primo tempo. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, per la formazione di Bianco si tratta della seconda sconfitta nelle tre gare disputate davanti al proprio pubblico.

L’avvio è da incubo. Chiappella ridisegna l’Entella con il 4-4-2 e trova immediatamente le risposte cercate: Vignali e Benedetti agiscono sugli esterni, Parodi parte da laterale difensivo e Guiu si muove alle spalle e al fianco di Cuppone. Una soluzione che, sottolinea Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, mette in grande difficoltà il Pisa fin dai primi secondi.


Passa infatti appena un minuto e Guiu si presenta davanti a Confente, superandolo con un diagonale che vale lo 0-1. Lo spagnolo è incontenibile e al 12’ va vicino alla doppietta personale con una conclusione potente che si stampa sul palo. Il Pisa prova a reagire, alza il proprio baricentro e al 19’ Petagna sfiora il pareggio con un diagonale.

L’Entella, però, controlla la partita e quando trova spazio riparte con grande efficacia. Al 31’ arriva il raddoppio: ancora Guiu protagonista nell’azione che permette a Cuppone di battere Confente per lo 0-2. Francesco Paletti sul Corriere dello Sport evidenzia poi un altro episodio decisivo: al 34’ Leris interviene da dietro su Di Mario e viene espulso, lasciando il Pisa in inferiorità numerica.

Prima dell’intervallo arriva anche il colpo che, di fatto, chiude la partita. Al 47’ Canestrelli anticipa l’uscita di Confente, ma il pallone diventa un assist involontario per Franzoni, che realizza lo 0-3.

Nella ripresa Bianco prova a cambiare volto alla squadra inserendo Caracciolo, Zanon, Pittarello e Moreo. Il Pisa trova il gol della speranza al 28’, quando Correia accorcia le distanze. È però soltanto una fiammata: pochi minuti più tardi Tirelli firma il definitivo 1-4 e completa la grande serata della formazione di Chiappella.

Come conclude Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, il pesante ko arriva inoltre nel momento meno indicato per il Pisa, atteso martedì al “Franchi” dall’importante derby di Coppa Italia contro la Fiorentina.

PISA-VIRTUS ENTELLA 1-4

Marcatori: 1’ Guiu (E), 31’ Cuppone (E), 47’ Franzoni (E); st 28’ Correia (P), 35’ Tirelli (E).

Pisa (4-3-3): Confente 5,5; Calabresi 5 (28’ st Primasso 6), Canestrelli 4,5 (1’ st Caracciolo 5,5), Coppola 4,5, Angori 5; Correia 6, Leone 5, Vural 5 (1’ st Zanon 5); Leris 4,5, Petagna 5 (1’ st Pittarello 5,5), Tramoni 5 (1’ st Moreo 5,5). All. Bianco 5.

Virtus Entella (4-4-2): Del Frate 6,5; Parodi 7, Marconi 6,5, Alborghetti 6,5, Di Mario 7,5; Vignali 7,5 (23’ st Previtali 6), Franzoni 7,5, Squizzato 7 (37’ st Tiritiello sv), Benedetti 7 (23’ st Tirelli 7,5); Guiu 8,5 (32’ st Annoni 6), Cuppone 7,5 (32’ st Forte 6). All. Chiappella 8.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.
Espulso: Leris (P).
Ammoniti: Parodi (E), Primasso (P), Di Mario (E).
Spettatori: 9.309.

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