Avellino-Palermo, i bookmaker puntano sui rosanero. Le quote

Il Palermo parte con i favori del pronostico nella trasferta contro l’Avellino. A poche ore dalla sfida del Partenio-Lombardi, le quote proposte dai principali bookmaker fotografano una tendenza piuttosto chiara: il successo esterno della formazione rosanero è considerato l’esito più probabile, con il segno «2» compreso tra 1.96 e 2.05.

Tra le lavagne prese in esame, Bet365 propone la vittoria dell’Avellino a 3.90, il pareggio a 3.20 e il successo del Palermo a 2.00. Quote simili per Snai, dove il segno «1» vale 3.60, la «X» 3.20 e il «2» 2.05.





Anche StarVegas assegna il ruolo di favorito al Palermo: vittoria dei padroni di casa a 3.75, pareggio a 3.20 e affermazione rosanero a 2.00. Sulla stessa linea AdmiralBet, che quota l’Avellino a 3.75, il pareggio a 3.20 e il Palermo a 2.00.

Più alta la valutazione del successo irpino sulla lavagna di Lottomatica: il segno «1» è offerto a 4.00, mentre il pareggio si trova a 3.10 e la vittoria della squadra ospite a 2.00. Per NetBet, invece, Avellino vincente a 3.65, pareggio a 3.25 e Palermo a 2.05.

Le quote più basse sul successo rosanero arrivano da 888sport.it e LeoVegas. Entrambi propongono il segno «2» a 1.96, con la vittoria dell’Avellino a 3.60 e il pareggio a 3.10.

Indicazioni anche da Betfair Exchange: nell’immagine la lavagna riporta 3.82 per il successo dell’Avellino, 3.04 per il pareggio e 2.05 per la vittoria del Palermo.

Il quadro complessivo vede dunque Pohjanpalo e compagni favoriti per conquistare i tre punti al Partenio. Il successo dell’Avellino oscilla tra 3.60 e 4.00, mentre il pareggio viene valutato tra 3.04 e 3.25. Più compatto il fronte relativo al Palermo, con il «2» sempre vicino al raddoppio della posta e compreso tra 1.96 e 2.05.