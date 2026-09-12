Giornale di Sicilia: “Mazzitelli già in città, sulla maglia avrà il 36”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Prima giornata da nuovo giocatore del Palermo per Luca Mazzitelli. Il centrocampista ha iniziato ufficialmente la sua avventura in rosanero, entrando in contatto con il nuovo ambiente e conoscendo i compagni con i quali condividerà il resto della stagione.

Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il neoacquisto rosanero, arrivato dal Como, ha vissuto le prime ore da calciatore del Palermo prendendo progressivamente confidenza con la sua nuova realtà.


Una giornata inevitabilmente caratterizzata anche dalle prime immagini in rosanero. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come non siano mancate le tradizionali foto di rito con la sciarpa del Palermo, primo simbolico contatto del centrocampista con i colori della sua nuova squadra.

Mazzitelli ha inoltre già effettuato una scelta relativa alla sua nuova avventura. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista classe 1995 ha deciso quale numero accompagnerà la sua esperienza palermitana.

Sulla nuova maglia rosanero comparirà infatti il numero 36. Un altro piccolo tassello della prima giornata palermitana di Mazzitelli che, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha così cominciato ufficialmente a immergersi nella nuova realtà.

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