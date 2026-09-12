Serie C girone C: la Casertana batte 2-3 l’Inter U23, pari tra Crotone e Savoia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
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Si concludono i match pomeridiani del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa tre punti importanti la Casertana, che si impone per 2-3 nella trasferta contro l’Inter u23: per i campani decisive le reti di Henin, Castelli e Manconi. Termina in parità invece l’incontro tra Savoia e Crotone. I padroni di casa passano in vantaggio nella prima frazione di gioco con Meola. Dopo varie occasioni, il gol del pari dei calabresi arriva all’85’, con il rigore trasformato da Zunno. Pari a reti bianche invece tra Cosenza e Cavese. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Cosenza-Cavese 0-0


Inter u23-Casertana 2-3

Savoia-Crotone 1-1

LA CLASSIFICA 

Audace Cerignola — 9 punti

Picerno — 9 punti

Bari — 9 punti

Sorrento — 9 punti

Potenza — 9 punti

Casertana — 8 punti

Casarano — 6 punti

Barletta — 5 punti

Salernitana — 5 punti

Cavese — 5 punti

Savoia — 4 punti

Foggia — 4 punti

Inter U23 — 4 punti

Altamura — 4 punti

Catania — 3 punti

Monopoli — 3 punti

Scafatese — 2 punti

Giugliano — 1 punto

Cosenza — 1 punto

Crotone – -4 punti

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