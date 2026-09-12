Serie C girone C: la Casertana batte 2-3 l’Inter U23, pari tra Crotone e Savoia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match pomeridiani del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa tre punti importanti la Casertana, che si impone per 2-3 nella trasferta contro l’Inter u23: per i campani decisive le reti di Henin, Castelli e Manconi. Termina in parità invece l’incontro tra Savoia e Crotone. I padroni di casa passano in vantaggio nella prima frazione di gioco con Meola. Dopo varie occasioni, il gol del pari dei calabresi arriva all’85’, con il rigore trasformato da Zunno. Pari a reti bianche invece tra Cosenza e Cavese. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Cosenza-Cavese 0-0





Inter u23-Casertana 2-3

Savoia-Crotone 1-1

LA CLASSIFICA

Audace Cerignola — 9 punti Picerno — 9 punti Bari — 9 punti Sorrento — 9 punti Potenza — 9 punti Casertana — 8 punti Casarano — 6 punti Barletta — 5 punti Salernitana — 5 punti Cavese — 5 punti Savoia — 4 punti Foggia — 4 punti Inter U23 — 4 punti Altamura — 4 punti Catania — 3 punti Monopoli — 3 punti Scafatese — 2 punti Giugliano — 1 punto Cosenza — 1 punto Crotone – -4 punti