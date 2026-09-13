Shpendi non basta al Cesena, la Cremonese rimonta due gol in dieci minuti. Gli Highlights

Cristian Shpendi segna ancora, anzi due volte, ma al Cesena non basta. La Cremonese risale dal 2-0 al 2-2 nel giro di dieci minuti e strappa un punto al “Manuzzi”, dove per i bianconeri arriva il terzo pareggio. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’attaccante italo-albanese dimostra proprio contro la squadra che lo aveva cercato sul mercato perché i grigiorossi avrebbero voluto portarlo a Cremona.

Shpendi sale così a quota cinque reti nelle prime quattro giornate e raggiunge i 53 gol complessivi con la maglia del Cesena. Una partenza travolgente sul piano personale che, però, non consente alla formazione allenata da Alino Diamanti di portare a casa l’intera posta.





La Cremonese di Fabio Pecchia, forte anche del 60,2% di possesso palla, ha il merito di non arrendersi e di recuperare due reti dal 75’ in avanti, dando continuità alla vittoria ottenuta all’esordio contro il Padova.

Shpendi colpisce due volte

Il primo squillo della partita porta la firma di Bonazzoli, che nelle battute iniziali gira il pallone di poco fuori. Poi sale in cattedra Shpendi. Al 19’ l’attaccante trova la rete su un pallone servito da Bisoli, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Passano pochi minuti e il centravanti bianconero ci riprova. Ancora Bisoli lo serve con un lancio e Shpendi lascia partire un destro fulmineo dal limite. Inizialmente l’azione sembra viziata da una posizione irregolare, ma dopo una lunga verifica la decisione cambia e il gol viene convalidato.

Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport evidenzia quindi la reazione della Cremonese, che prova a riportarsi immediatamente in partita. Il Cesena riesce però a resistere grazie agli interventi di Siano e Ciofi. In particolare il portiere bianconero, nel recupero della prima frazione, riesce a neutralizzare con l’aiuto della traversa una pericolosa punizione di Vandeputte.

Nella ripresa la partita rimane aperta fino all’episodio che sembra poterla indirizzare definitivamente. Druiventak mette il pallone in mezzo e la sfera termina sul braccio di Rocchetti. L’arbitro Allegretta viene richiamato al monitor e, dopo la revisione, assegna il calcio di rigore.

Mentre Pecchia interviene effettuando contemporaneamente tre sostituzioni, Shpendi si presenta sul dischetto e non sbaglia. È il 2-0 e la doppietta personale dell’attaccante sembra mettere il Cesena nelle condizioni ideali per chiudere la sfida.

Le mosse di Pecchia cambiano tutto

La Cremonese, invece, non molla. Ed è proprio dalla panchina che arrivano le risposte decisive. Come sottolinea Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, le scelte di Pecchia permettono ai grigiorossi di cambiare completamente il finale della partita.

Al 30’ della ripresa Bonazzoli innesca l’ex Collocolo, entrato pochi minuti prima, che trova la rete del 2-1 e riapre i giochi. Cinque minuti più tardi arriva anche il pareggio: Luperto crossa dalla sinistra e Bonazzoli, con uno stacco di testa, firma il definitivo 2-2.

In appena dieci minuti la Cremonese cancella così il doppio svantaggio. Nel finale entrambe le squadre continuano a cercare il colpo decisivo, ma il risultato non cambia più.

Come evidenzia Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il Cesena si gode l’ennesima grande prestazione realizzativa di Shpendi ma deve fare i conti con una rimonta che lascia inevitabilmente qualche rimpianto. La Cremonese, invece, trova nelle mosse di Pecchia la forza per evitare la sconfitta e uscire dal “Manuzzi” con un punto.

CESENA-CREMONESE 2-2

Marcatori: 22’ pt C. Shpendi (Ce); 14’ st C. Shpendi (Ce, rig.), 30’ Collocolo (Cr), 35’ Bonazzoli (Cr).

Cesena (4-3-3): Siano 6,5; Ciofi 5,5, Ilic 5,5, Gelli 5,5, Mangraviti 6 (25’ st Dalla Vecchia 5,5); Bisoli 7, Pagano 6, Guidi 6 (42’ st Debenedetti sv); Druiventak 6 (16’ st Frabotta 5), C. Shpendi 7,5, Fiori 6 (24’ st D’Andrea 5). All. Diamanti 6.

Cremonese (4-2-3-1): Agazzi 6; Vogliacco 5,5 (13’ st Collocolo 7), Bianchetti 5,5, Luperto 5,5, Rocchetti 5 (21’ st Baschirotto 7); Pontisso 6 (25’ st De Luca 6), Gerli 6,5; Licina 6, Berti 6 (13’ st Thorsby 6,5), Vandeputte 6 (13’ st Elia 6,5); Bonazzoli 7,5. All. Pecchia 7.

Arbitro: Allegretta di Molfetta 6.

Ammoniti: Fiori, Ilic, Gelli, Frabotta, Bonazzoli.

Spettatori: 10.709.