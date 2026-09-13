Ambrosino salva il Modena all’ultimo respiro, Südtirol raggiunto al Druso. Gli Highlights

Il Modena non molla e trova nel finale il gol che vale un punto sul difficile campo del Südtirol. Al “Druso” termina 1-1: Okoro porta avanti la formazione di Possanzini nel primo tempo, mentre Ambrosino ristabilisce l’equilibrio a due minuti dal termine con una splendida volée. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il pareggio premia gli emiliani al termine di una partita equilibrata e combattuta fino all’ultimo pallone.

Le due squadre partono senza particolari timori e già nei primi minuti arrivano occasioni da entrambe le parti. All’8’ il Modena trova spazio in contropiede con Olzer, che lascia partire un diagonale destinato a spegnersi di poco sul fondo. Due minuti più tardi risponde il Südtirol: Rispoli tenta la conclusione dalla distanza e centra il palo.





Dopo una partenza intensa il ritmo diminuisce, senza però togliere vivacità alla sfida. Il risultato si sblocca al 35’. Protagonista l’ex Molina, che accelera sulla corsia sinistra e serve un pallone preciso verso il secondo palo. Okoro è libero e deve soltanto accompagnarlo in rete per l’1-0.

Alessandro Battini sul Corriere dello Sport evidenzia come, dopo essere passato in svantaggio, il Modena provi immediatamente ad aumentare la pressione, aggredendo più alto. Il Südtirol, però, mantiene ordine e riesce ad arrivare all’intervallo conservando il vantaggio.

Plizzari ferma Caso, debutta Belotti

Nella ripresa il copione non cambia sostanzialmente. Il Modena cerca con maggiore insistenza il pareggio e al 12’ costruisce una grande occasione. Caso sfrutta una ripartenza e si presenta davanti a Plizzari, ma il portiere del Südtirol è bravo a opporsi alla sua conclusione.

Galloppa prova allora a cambiare qualcosa e al 24’ manda in campo Belotti, al debutto con la maglia gialloblù. Un minuto più tardi proprio “il Gallo” sfiora immediatamente l’impatto con il pallone su un suggerimento di Ambrosino, senza riuscire per pochissimo a trovare la deviazione.

Il Modena continua a spingere. Secondo Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, gli emiliani non smettono di cercare una rete che, per quanto mostrato nell’arco dei novanta minuti, avrebbe rappresentato il giusto premio alla loro prestazione.

La magia di Ambrosino vale l’1-1

La pressione viene premiata al 43’ della ripresa. Ambrosino trova la coordinazione giusta e con una volée manda il pallone sotto la traversa, firmando l’1-1 quando il Südtirol sembrava ormai vicino a portare a casa l’intera posta.

Il Modena non si accontenta e allo scadere costruisce persino l’occasione per completare la rimonta. Caso cerca la porta con una conclusione angolata, ma Plizzari interviene e devia in calcio d’angolo, salvando il risultato.

Come sottolinea Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, il Modena riesce così a riacciuffare all’ultimo respiro una partita che il Südtirol stava conducendo verso la vittoria. Al “Druso” finisce 1-1: Okoro illude la squadra di Possanzini, Ambrosino premia la tenacia degli uomini di Galloppa.

SÜDTIROL-MODENA 1-1

Marcatori: 35’ pt Okoro (S); 43’ st Ambrosino (M).

Südtirol (3-4-2-1): Plizzari 7; Stivanello 6,5, Giorgini 6, Stabile 6,5 (34’ st Tait sv); Molina 7, Rispoli 6,5 (34’ st Veroli sv), Tronchin 6, Bjarkason 6; Vasco Lopes 6 (23’ st Davi S. 5,5), Zeroli 6 (15’ st Burnete 5); Okoro 6,5 (23’ st Mixtur 5,5). All. Possanzini 6.

Modena (4-3-3): Chichizola 6; Tonoli 6, Nador 6,5, Nieling 5,5, Zampano 5,5 (32’ st Azzi sv); Santoro 6 (28’ st Belotti 6), Brugman 6, Bianco 6,5 (48’ st Acquah sv); Olzer 5,5 (32’ st Imputato sv), Ambrosino 7, Caso 6,5 (48’ st Bacchin sv). All. Galloppa 6.

Arbitro: Tremolada 6,5.

Ammoniti: Rispoli, Tronchin, Stabile, Tonoli.

Spettatori: circa 4.000.