Avellino-Palermo, Cheddira: «C’è rammarico, abbiamo perso due punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
cheddi

Intervistato da “Sportchannel”, l’attaccante dell’Avellino Cheddira ha commentato il pareggio contro il Palermo, sottolineando la buona prestazione della squadra e il rammarico per le occasioni avute.

«Sono molto contento per aver fatto gioire questo fantastico stadio. Peccato per la seconda occasione: il loro portiere ha fatto una grande parata. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, anche se resta un pizzico di rammarico.


Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra forte come il Palermo. Per come è andata la partita, sono due punti persi, e questo ci fa onore perché fa capire la forza di questo Avellino. Dobbiamo rimanere umili, senza volare troppo con la fantasia. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni, ma dobbiamo continuare così fino alla fine».

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