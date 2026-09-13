Al Palermo non basta Johnsen: solo un pari ad Avellino
Arriva il primo pareggio stagionale per il Palermo, che in casa dell’Avellino non va oltre il risultato di 1-1. I rosanero partono forte, trovando al 4′ minuto l’occasione per sbloccare l’incontro: dopo un cross dalla sinistra di Augello, Vavassori sfrutta un rimpallo dentro area e lascia partire una conclusione di destro. con Martinelli che non si lascia sorprendere. I biancoverdi alzano il loro baricentro e al 37′ ci provano di testa con Pandolfi: attento Fortin che con una grande parata manda in calcio d’angolo.
Nella ripresa il match si accende, con gli uomini di Nesta che al 60’ trovano il gol che sblocca il risultato: Russo trova l’azione personale sulla destra, salta Bani e serve a rimorchio Cheddira, che con freddezza batte Fortin, con il suo tiro che si spegne all’angolino basso alla destra del portiere rosanero. Il Palermo risponde subito, trovando tre minuti dopo la rete del pari con Johnsen: il norvegese sfrutta l’assist di Pohjanpalo e con un destro piazzato non lascia scampo a Martinelli.
Nel finale entrambe le squadre provano a portare a casa i tre punti, ma devono accontentarsi del pareggio. Un punto che permette ai rosanero di restare imbattuti in campionato salendo a quota 10 punti in classsifica.
. Di seguito la cronaca live della partita:
SECONDO TEMPO
90+5′ – Arriva il triplice fischio dell’arbitro, termina il match.
90+5′ – Ancora Avellino vicino al gol: un rimpallo favorisce Biasci, che viene però anticipato da un intervento provvidenziale di Fortin.
90+3′- Doppia grande occasione per l’Avellino. Besaggio serve Cheddira che lascia partire un destro di prima intenzione parato da Fortin. Sulla ribattuta arriva Biasci: attento l’estremo difensore rosanero che non si lascia sorprendere.
90+1′ – Biasci, servito in profondità, cerca l’azione in solitaria: bravo Augello che lo ferma.
90′ – Saranno 4 i minuti di recupero.
87′ – Cambio anche per il Palermo: fuori Cassandro, dentro Pierozzi.
87′ – Cambi Avellino: fuori Russo, Di Maggio e Moruzzi, dentro Sounas, Sala e Biasci.
86′ – Punizione battuta da Palumbo, che mette in mezzo: allontana la difesa dell’Avellino.
84′ – Gabrielloni recupera palla sulla fascia sinistra in posizione avanzata, Missori lo stende e rimedia il secondo cartellino del match per i biancoverdi.
83′ – Ancora in avanti il Palermo, che adesso ci crede. Recupero di palla in fase di pressing, Vavassori serve Palumbo che dal limite dell’area lascia partire un destro strozzato che termina fuori.
82′ – Dalla bandierina va Palumbo, ma allontana la difesa biancoverde.
81′ – Occasione per i rosanero. Dagli sviluppi di un contropiede, Gabrielloni prova un cross pericoloso dalla destra: attento Izzo che manda in corner.
77′ – Cambi Palermo: dentro Gomes e Gabrielloni, fuori Pohjanpalo e Ranocchia
75′ – Calcio d’angolo per i biancoverdi battuto da Russo: il pallone attraversa tutta l’area di rigore in modo pericoloso, con Estevez che manda nuovamente in corner.
72′ – Ci prova l’Avellino. Cross dalla sinistra intercettato da Bani, la sfera si impenna e termina dalle parti di Missori che prova un tiro al volo che termina debolmente sul fondo.
71′ – Riprende il gioco dopo il cooling break
67′ – Nuovamente Palermo pericoloso, con un tiro da fuori area di Estevez che per poco non sorprende il portiere avversario.
63′ – Goooool Palermo!!!! Rispondono subito i rosanero, con Pohjanpalo che serve il nuovo entrato Johnsen: il norvegese trova un destro piazzato che non lascia scampo a Martinelli.
60′ – Gol Avellino! Ancora Russo che trova l’azione personale sulla destra, salta Bani e serve a rimorchio Cheddira: l’attaccante marocchino con freddezza batte Fortin, con il suo tiro che si spegne all’angolino basso alla destra del portiere rosanero.
60′ – Cambi Palermo: fuori Gyasi e Segre, dentro J0hnsen e Estevez.
59′ – Ci prova ancora l’Avellino: Russo appoggia dentro area per Cheddira, che prova a girarsi ma Bani attento lo ferma.
58′ – Azione sulla destra per i biancoverdi, con Russo che scarica a rimorchio per Di Maggio: il numero 8 dell’Avellino lascia partire il tiro ma viene murato.
57′- Cambio Avellino: fuori Pandolfi, dentro Cheddira.
56′ – Continua a spingere in avanti l’Avellino: Missori prova l’incursione sulla fascia sinistra, salta Ranocchia ma si allunga la sfera arrivando in ritardo su Barba e rimediando il cartellino giallo.
52′ – Esce bene dal pressing rosanero Venturi, che prova a mandare in profondità Russo: attento Cassandro che intercetta.
50′- Ritmi bassi in questo inizio di secondo tempo, con errori tecnici da ambo le parti.
48′ – Augello prova l’azione personale sulla fascia sinistra: il suo cross è però debole e viene intercettato dalla difesa biancoverde
46′ – Si riparte, inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+4′- Arriva il duplice fischio dell’arbitro, termina il primo tempo.
45’+2′ – I rosanero continuano a provarci in questo finale di tempo, con Ranocchia che prova l’imbucata per Gyasi: troppo lungo però il passaggio del numero 10, che termina sul fondo.
45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.
43′ – Altra ripartenza in contropiede per i biancoverdi, con Moruzzi che sbaglia il passaggio per Palumbo e spreca tutto.
41′ – Ci prova Ranocchia da fuori area, il suo tiro termina però abbondantemente alto.
37′ – Occasione Avellino. Palumbo batte il calcio piazzato crossando in mezzo: Pandolfi svetta di testa, ma con una grande parata Fortin manda in calcio d’angolo.
35′ – La difesa biancoverde intercetta il corner battuto da Ranocchia e parte in contropiede con Russo, che fa 50 metri palla al piede e viene atterrato al limite dell’area da Bani che viene ammonito.
34′ – Il Palermo torna a farsi vedere dalla parti di Martinelli, guadagnando calcio d’angolo dopo un azione insistita.
32′ – Ancora in avanti i biancoverdi: Bresaggio recupera palla a centrocampo e trova spazio tra la difesa rosanero, prova il cross ma Barba manda in calcio d’angolo.
30′ – Guadagna campo l’Avellino, piccolo momento di sofferenza per il Palermo.
28′ – Di Maggio trova un dribbling al limite dell’area e lascia partire il destro, murato però dalla difesa rosanero.
26′ – Riprende il gioco dopo il cooling break.
23′ – Ci prova anche l’Avellino, con un’azione sulla sinistra di Di Maggio che mette in mezzo rasoterra: attento Barba che allontana.
22′ – Occasione Palermo. Palumbo lancia in profondità Vavassori: il numero 9 rosanero viene però anticipato da Martienelli che fa sua la sfera
20′- Calcio di punizione dalla trequarti per l’Avellino, battuta da Palumbo che mette in mezzo: attenta la difesa rosanero ad allontanare.
18′ – Cassandro cerca Gyasi in profondità, il passaggio è però lungo ed in uscita Martinelli fa sua la sfera.
16′ – Cambio Avellino: fuori Cancellotti, dentro Missori.
14′ – Problemi per Cancellotti che si accascia a terra per un fastidio muscolare.
13′ – Vavassori viene lanciato in profondità, lotta con Izzo per raggiungere la sfera ma il direttore di gara interrompe il gioco e fischia un fallo in favore dei biancoverdi.
10′ – Cross dalla destra di Palumbo, sul secondo palo intercetta Cancellotti che manda in calcio d’angolo.
10′ – Possesso palla in favore del Palermo, che fa girare la sfera in cerca di spazi.
6′ – L’Avellino si affaccia dalle parti di Fortin con una trama di gioco sviluppata sulla sinistra che si conclude con un cross impreciso terminato sul fondo.
4′ – I rosanero continuano a spingere in avanti. Dopo un cross dalla sinistra di Augello, Vavassori sfrutta un rimpallo dentro area e lascia partire una conclusione di destro: attento Martinelli che non si lascia sorprendere.
3′ – Ci prova subito il Palermo. Dopo un prolungato possesso palla, ci prova dal limite Ranocchia, murato però dalla difesa avversaria.
1′- Fischia il direttore di gara, inizia il match!
IL TABELLINO
AVELLINO: 50 Martinelli, 4 Izzo (C), 7 Pandolfi (dal 57′ Cheddira), 8 Di Maggio, 10 Russo, 20 Palumbo, 23 Venturi, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti (dal 16′ Missori), 39 Besaggio, 56 Enrici.
A disposizione: 1 Iannarilli, 3 Sala, 4 Di Bitonto, 5 Palmiero, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 24 Sounas, 30 Adamo, 77 Di Paolo.
Allenatore: Nesta.
PALERMO: 14 Fortin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (dal 59′ Estevez), 9 Vavassori, 10 Ranocchia (dal 77′ Gomes), 11 Gyasi (dal 59′ Jonhsen), 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo (dal 77′ Gabrielloni), 84 Cassandro, 93 Barba.
A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 96 Magnani.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).
Primo assistente: Andrea Zingarelli (Siena).
Secondo assistente: Andrea Bianchini (Perugia).
Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).
VAR: Giacomo Camplone (Lanciano).
AVAR: Alberto Santoro (Messina).
MARCATORI: 60′ Cheddira; 63′ Johnsen
AMMONIZIONI: Bani; Missori