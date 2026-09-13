Tuttosport: “Palermo a pezzi in casa Avellino”

Il sogno James Rodriguez è ormai alle spalle, mentre al Partenio-Lombardi è arrivato il momento di pensare esclusivamente al campo. Avellino e Palermo si affrontano con stati d’animo positivi ma situazioni differenti: gli irpini vogliono sfruttare entusiasmo e fattore campo, i rosanero difendere il primato nonostante una serie di assenze pesanti. Come raccontano Luigi Butera e Carmine Roca su Tuttosport, uno dei temi della partita sarà anche il confronto tra Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi, amici ed ex compagni al Milan e in Nazionale.

Avellino, archiviato il sogno James Rodriguez





Per tre giorni la piazza irpina ha sognato l’arrivo di James Rodriguez, che alla fine ha scelto di tornare in Colombia e vestire la maglia dell’Atletico Nacional. Una vicenda che ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi, senza però condizionare il lavoro della squadra.

«La settimana è scivolata via come le altre, senza farci condizionare dai fattori esterni. James? Il presidente D’Agostino avrebbe voluto regalarlo alla città, ci ha provato, ma io pensavo solo al Palermo», ha spiegato Nesta.

Come evidenziano Luigi Butera e Carmine Roca su Tuttosport, per il tecnico biancoverde quella contro Inzaghi sarà inevitabilmente una sfida particolare. Nesta, però, mette da parte l’amicizia: «Lo conosco bene, è un grande amico, ma non avrà fratelli, e io farò lo stesso. Però lo abbraccerò dopo la partita».

Sul fronte della formazione, l’Avellino deve ancora rinunciare a Simic e Favilli, entrambi usciti con problemi fisici dalla vittoriosa trasferta di Modena. Assente anche Fila, il cui rientro è previsto nel nuovo anno.

La buona notizia riguarda invece Palmiero, nuovamente disponibile e candidato a partire subito dal primo minuto. In attacco ci sarà spazio per Cheddira.

Nesta ha parlato così delle condizioni dell’attaccante: «Non è al top, sta lavorando e sono certo che ci darà grandi soddisfazioni. Ma in campo le gambe dovranno volare, l’entusiasmo della nostra gente dobbiamo assorbirlo tutto».

Palermo, tre tegole dopo la Samp

Situazione più complicata per Inzaghi. Il successo contro la Sampdoria ha portato altri tre punti, ma anche gli infortuni di Strefezza e Hernani. Il primo ha riportato una lesione muscolare, mentre il brasiliano deve fare i conti con un sovraccarico. A loro si è aggiunto nelle ultime ore Perin, fermato anch’egli da un sovraccarico.

Ai box rimane inoltre Peda, alle prese con un problema alla caviglia. Il Palermo arriva dunque in Irpinia da capolista, ma con diverse assenze.

Luigi Butera e Carmine Roca su Tuttosport riportano però la posizione molto chiara di Inzaghi: «Ma non ci sono alibi. Dispiace per chi non c’è, ma abbiamo una rosa profonda e ampia. Chi giocherà avrà una grande occasione per mettersi in mostra».

Il tecnico non potrà ricorrere neppure all’ultimo arrivato Luca Mazzitelli, perché la lista degli over è già completa.

Inzaghi: «Vogliamo dare continuità»

Nonostante le difficoltà, l’allenatore rosanero guarda con fiducia alla partita del Partenio: «La squadra è galvanizzata da questo avvio di stagione, vogliamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni, sapendo che la partita presenta tante difficoltà».

I risultati maturati tra venerdì e ieri hanno inoltre sorriso al Palermo: nessuna delle avversarie è riuscita a raggiungere o superare i rosanero in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi avrà quindi la possibilità di difendere il primato e dare ulteriore forza al proprio avvio di campionato.

Infine, come sottolineano ancora Luigi Butera e Carmine Roca su Tuttosport, resta il legame speciale tra i due allenatori. Inzaghi parla così di Nesta: «È amico speciale con cui ho condiviso tante vittorie nel Milan e in Nazionale. Siamo tifosi uno dell’altro, ma per novanta minuti non sarà così. Prima e dopo ci abbracceremo come sempre».

Amici prima e dopo, avversari durante. Al Partenio-Lombardi l’Avellino cerca un altro risultato importante, mentre un Palermo incerottato proverà a dimostrare la profondità della propria rosa e a mantenersi davanti a tutti.