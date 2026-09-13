Tuttosport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni: Palmiero torna dal 1’, Inzaghi punta su Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Tutto pronto al Partenio-Lombardi per Avellino-Palermo. Secondo le probabili formazioni pubblicate da Tuttosport, Alessandro Nesta dovrebbe schierare i biancoverdi con il 3-5-2, mentre Filippo Inzaghi confermerà il 4-2-3-1 nonostante le assenze.

La principale indicazione nell’Avellino riguarda Palmiero, previsto dal primo minuto in cabina di regia. Nel Palermo, invece, toccherà a Fortin difendere i pali, mentre Gyasi dovrebbe completare la trequarti insieme ad Antonio Palumbo e Johnsen.


Avellino, Palmiero in regia

Secondo Tuttosport, davanti a Martinelli agiranno Izzo, Venturi ed Enrici. Missori e Moruzzi saranno gli esterni del centrocampo a cinque, con Palmiero al centro e M. Palumbo e Besaggio ai suoi lati.

In attacco Nesta dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Russo e Cheddira. Gli indisponibili sono Favilli, Fila e Simic.

Palermo, Fortin titolare e Barba con Bani

Il Palermo risponderà con il consueto 4-2-3-1. Fortin sarà il portiere, con Pierozzi, Bani, Barba e Augello a comporre la linea difensiva.

A centrocampo spazio a Ranocchia e Segre. Sulla trequarti, come indicato da Tuttosport, Gyasi partirà sulla destra, Antonio Palumbo agirà centralmente e Johnsen sulla sinistra. Davanti confermatissimo Pohjanpalo.

Le probabili formazioni di Avellino-Palermo

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, M. Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira.
Allenatore: Nesta.
A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Di Bitonto, Sala, Faticanti, Di Maggio, Adamo, Sounas, Di Paolo, Berenbruch, Pandolfi, Biasci.
Indisponibili: Favilli, Fila, Simic.
Squalificati: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Fortin; Pierozzi, Bani, Barba, Augello; Ranocchia, Segre; Gyasi, A. Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Nespola, Balaguss, Magnani, Ceccaroni, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Vavassori, Gabrielloni.
Indisponibili: Hernani, Peda, Perin, Strefezza.
Squalificati: nessuno.

Come riportato da Tuttosport, Avellino-Palermo si giocherà oggi alle 17.15 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Prime Video.

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