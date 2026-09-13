Serie A: Lecce-Monza, spettacolo e gol. I salentini vincono 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Il Lecce supera il Monza per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I salentini partono fortissimo e dopo appena tre minuti trovano il vantaggio con Lassana Coulibaly, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e a battere il portiere con un preciso colpo di testa.

Al 10′ arriva anche il raddoppio: Tiago Gabriel svetta sugli sviluppi di un corner calciato da Ivan Ilic e firma il 2-0. Il Monza reagisce e crea diverse occasioni, trovando finalmente il gol al 20′ con Ricardo Mangas, che segna a porta vuota su assist di Birindelli.


La risposta del Lecce è immediata. Un minuto più tardi ancora Coulibaly va a segno, questa volta su assist di Danilo Veiga, firmando il 3-1 e la sua personale doppietta.

Nella ripresa il Monza prova a riaprire la sfida e costruisce diverse opportunità, trovando però un Wladimiro Falcone in grande giornata. Il portiere del Lecce salva più volte il risultato, fino al finale al cardiopalma.

All’89’ un errore clamoroso di Falcone sulla punizione di Exequiel Zeballos regala al Monza il 3-2 e riaccende le speranze degli ospiti. Nei minuti finali, però, il Lecce resiste alla pressione e porta a casa una vittoria sofferta ma spettacolare.

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