Avellino-Palermo 1-1, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero dopo la sfida del “Partenio”

Continua il percorso dei rosanero in Serie B. Dopo la convincente vittoria del Palermo con la Sampdoria al Barbera, il Partenio si prepara a diventare una bolgia in attesa dell’arrivo dei siciliani. Tante assenze per Inzaghi, con Perin, Strefezza ed Hernani ai box. Tra i pali torna Fortin, mentre Gyasi conquista una maglia da titolare.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:





FORTIN 7,5: compie un miracolo al 37’ su un colpo di testa ravvicinato. Poi tanti palloni in fase di costruzione ed è incolpevole in occasione del gol. Si ripete nei minuti finali con altre ottime parate che salvano i suoi. Prestazione all’altezza, Inzaghi ha un secondo portiere affidabile.

CASSANDRO 6: si comporta bene sull’out di destra. Prova a spingere ma non riesce mai a mettere palloni realmente pericolosi. Dal’85’ PIEROZZI S.V.

BARBA 6: forse tra i migliori del reparto difensivo, si perde però Cheddira in occasione del vantaggio dei lupi che da solo spinge in porta.

BANI 5,5: la sua gara non è in generale negativa. Ma perde nell’uno contro uno in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Rispetto al solito, mostra qualche difficoltà di troppo.

AUGELLO 6,5: buona gara per l’ex Cagliari. Spinge, soprattutto nel primo tempo, e rischia poco in fase difensiva. Come sempre, ottima prestazione tra i migliori.

SEGRE 5: tanti errori per il n.8. Sbaglia spesso scelte e sembra leggermente affaticato. Dal 58’ ESTEVEZ 6: rischia un super gol, con un destro violento da lontano. Poi recupera tanti palloni interessanti, un buon ingresso.

RANOCCHIA 5: cerca di farsi vedere sempre in cabina di regia. Riesce poche volte a trovare la giocata vincente, tanti errori. Dal 76’ GOMES S.V.

GYASI 5,5: corre tantissimo, anche in fase di ripiegamento è sempre molto presente. Offensivamente però crea troppo poco per rendersi utile alla causa. Dal 58’ JOHNSEN 7: entra e lascia il segno. Continua l’impatto devastante del n. 17, una magia imparabile per il portiere dei padroni di casa. Poi

PALUMBO 5,5: illumina con una palla magica per Vavassori, leggermente lunga, nel primo tempo. È il più ispirato sul fronte offensivo, ma cala col passare dei minuti. Si divora il gol del vantaggio nei minuti finali. Non ancora al top della condizione fisica.

VAVASSORI 5,5: sfiora la via del gol dopo pochissimi minuti di gioco. Poi non è presente durante il match. Pochi spunti e poche giocate interessanti, da rivedere.

POHJANPALO 6,5: è chiamato in causa pochissime volte. Cerca di rendersi utile anche in fase di costruzione, venendo spesso in zona centrocampo. È suo l’assist che porta Johnsen a realizzare il gol del pari. Dal 76’ GABRIELLONI S.V.

ALL. INZAGHI 6,5: è un Palermo con tante assenze e che soffre il manto sintetico. Riesce con i cambi a riprendere il match, la prestazione dei suoi non è la solita ma l’avversario affrontato è rognoso.