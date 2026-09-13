Avellino-Palermo 1-1, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero dopo la sfida del “Partenio”

Rosario Di Stefano Settembre 13, 2026
avellino-palermo5

Continua il percorso dei rosanero in Serie B. Dopo la convincente vittoria del Palermo con la Sampdoria al Barbera, il Partenio si prepara a diventare una bolgia in attesa dell’arrivo dei siciliani. Tante assenze per Inzaghi, con Perin, Strefezza ed Hernani ai box. Tra i pali torna Fortin, mentre Gyasi conquista una maglia da titolare.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:


FORTIN 7,5: compie un miracolo al 37’ su un colpo di testa ravvicinato. Poi tanti palloni in fase di costruzione ed è incolpevole in occasione del gol. Si ripete nei minuti finali con altre ottime parate che salvano i suoi. Prestazione all’altezza, Inzaghi ha un secondo portiere affidabile.

CASSANDRO 6: si comporta bene sull’out di destra. Prova a spingere ma non riesce mai a mettere palloni realmente pericolosi. Dal’85’ PIEROZZI S.V.

BARBA 6: forse tra i migliori del reparto difensivo, si perde però Cheddira in occasione del vantaggio dei lupi che da solo spinge in porta.

BANI 5,5: la sua gara non è in generale negativa. Ma perde nell’uno contro uno in occasione del vantaggio dei padroni di casa. Rispetto al solito, mostra qualche difficoltà di troppo.

AUGELLO 6,5: buona gara per l’ex Cagliari. Spinge, soprattutto nel primo tempo, e rischia poco in fase difensiva. Come sempre, ottima prestazione tra i migliori.

SEGRE 5: tanti errori per il n.8. Sbaglia spesso scelte e sembra leggermente affaticato. Dal 58’ ESTEVEZ 6: rischia un super gol, con un destro violento da lontano. Poi recupera tanti palloni interessanti, un buon ingresso.

RANOCCHIA 5: cerca di farsi vedere sempre in cabina di regia. Riesce poche volte a trovare la giocata vincente, tanti errori. Dal 76’ GOMES S.V.

GYASI 5,5: corre tantissimo, anche in fase di ripiegamento è sempre molto presente. Offensivamente però crea troppo poco per rendersi utile alla causa. Dal 58’ JOHNSEN 7: entra e lascia il segno. Continua l’impatto devastante del n. 17, una magia imparabile per il portiere dei padroni di casa. Poi

PALUMBO 5,5: illumina con una palla magica per Vavassori, leggermente lunga, nel primo tempo. È il più ispirato sul fronte offensivo, ma cala col passare dei minuti. Si divora il gol del vantaggio nei minuti finali. Non ancora al top della condizione fisica.

VAVASSORI 5,5: sfiora la via del gol dopo pochissimi minuti di gioco. Poi non è presente durante il match. Pochi spunti e poche giocate interessanti, da rivedere.

POHJANPALO 6,5: è chiamato in causa pochissime volte. Cerca di rendersi utile anche in fase di costruzione, venendo spesso in zona centrocampo. È suo l’assist che porta Johnsen a realizzare il gol del pari. Dal 76’ GABRIELLONI S.V.

ALL. INZAGHI 6,5: è un Palermo con tante assenze e che soffre il manto sintetico. Riesce con i cambi a riprendere il match, la prestazione dei suoi non è la solita ma l’avversario affrontato è rognoso.

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