Avellino, Nesta: «Il Palermo ha fatto poco, l’abbiamo messo in difficoltà»

Il tecnico dell’Avellino, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni di Sportchannel al termine del pareggio contro il Palermo.

«Siamo partiti così così, anche perché il Palermo in ogni partita nei primi 15’ parte fortissimo. Poi abbiamo iniziato a giocare a calcio e abbiamo dato problemi al Palermo, soprattutto nel secondo tempo. Loro hanno fatto poco e hanno sfruttato una palla in uscita. Noi siamo stati bravi a difendere e stiamo crescendo a livello individuale.





Dobbiamo mantenere calma e umiltà. Sono entrati bene tutti, anche i giocatori che giocano meno. Oggi c’è rimpianto da parte di tutti: abbiamo capito che l’avversario era in difficoltà e che potevamo fargli male».