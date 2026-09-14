Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen i migliori, male Gyasi”

Il Palermo esce dal Partenio-Lombardi con un pareggio per 1-1 contro l’Avellino. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, il migliore tra i rosanero è Fortin con 7, stesso voto assegnato a Johnsen. Tra gli irpini spiccano Russo e Cheddira, entrambi da 7.

Le pagelle dell’Avellino





Martinelli 6,5

Izzo 6,5

Venturi 6,5

Enrici 6,5

Cancellotti sv

Missori 6

Di Maggio 6

Sala sv

M. Palumbo 6,5

Besaggio 6,5

Moruzzi 6

Sounas sv

Russo 7

Biasci sv

Pandolfi 6

Cheddira 7

Nesta 6,5

Le pagelle del Palermo

Fortin 7

Cassandro 6

Pierozzi sv

Bani 5,5

Barba 5,5

Augello 6,5

Segre 5,5

Estevez 6

Ranocchia 6,5

Gomes sv

Vavassori 6

A. Palumbo 6

Gyasi 5

Johnsen 7

Pohjanpalo 6,5

Gabrielloni sv

Inzaghi 6

Arbitro

Doveri di Roma 6

Per il Corriere dello Sport, dunque, Fortin e Johnsen sono i migliori del Palermo con 7. Subito dietro Augello, Ranocchia e Pohjanpalo con 6,5. Le insufficienze sono per Bani e Barba, entrambi 5,5, Segre con 5,5 e soprattutto Gyasi, che con 5 è il voto più basso tra i rosanero.