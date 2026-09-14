Corriere dello Sport: “Avellino-Palermo, le pagelle: Fortin e Johnsen i migliori, male Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (22)

Il Palermo esce dal Partenio-Lombardi con un pareggio per 1-1 contro l’Avellino. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, il migliore tra i rosanero è Fortin con 7, stesso voto assegnato a Johnsen. Tra gli irpini spiccano Russo e Cheddira, entrambi da 7.

Le pagelle dell’Avellino


Martinelli 6,5
Izzo 6,5
Venturi 6,5
Enrici 6,5
Cancellotti sv
Missori 6
Di Maggio 6
Sala sv
M. Palumbo 6,5
Besaggio 6,5
Moruzzi 6
Sounas sv
Russo 7
Biasci sv
Pandolfi 6
Cheddira 7
Nesta 6,5

Le pagelle del Palermo

Fortin 7
Cassandro 6
Pierozzi sv
Bani 5,5
Barba 5,5
Augello 6,5
Segre 5,5
Estevez 6
Ranocchia 6,5
Gomes sv
Vavassori 6
A. Palumbo 6
Gyasi 5
Johnsen 7
Pohjanpalo 6,5
Gabrielloni sv
Inzaghi 6

Arbitro

Doveri di Roma 6

Per il Corriere dello Sport, dunque, Fortin e Johnsen sono i migliori del Palermo con 7. Subito dietro Augello, Ranocchia e Pohjanpalo con 6,5. Le insufficienze sono per Bani e Barba, entrambi 5,5, Segre con 5,5 e soprattutto Gyasi, che con 5 è il voto più basso tra i rosanero.

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