Avellino-Palermo, Barba: «Un punto che ci dà consapevolezza. Ora testa al Padova»

Federico Barba ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine del pareggio per 1-1 contro l’Avellino. Per il difensore rosanero si è trattato di una sfida complicata, disputata su un campo difficile, dalla quale il Palermo è riuscito comunque a uscire con un punto importante.

«È stata una partita difficile su un campo molto complicato. Era importante continuare a fare punti e ci siamo riusciti almeno in questo. È chiaro che volevamo vincere, ma come detto non è semplice. Anche loro sono una squadra che ti sa mettere in difficoltà. Torniamo a casa con un punto e fiduciosi di poter far bene ancora in casa», ha dichiarato Barba.





Il difensore sottolinea poi il peso specifico del pareggio ottenuto in rimonta, soprattutto considerando le difficoltà che presenta il campionato di Serie B.

«Io credo che ci debba dare molta consapevolezza perché il campionato è lungo. Lo sappiamo, la Serie B è difficile e ogni settimana, come stiamo vedendo tutti, può succedere un po’ di tutto. Quindi è fondamentale continuare a fare punti sempre e soprattutto fuori casa, dove si incontrano campi complicati e partite difficili, come è stata questa. Dobbiamo soltanto pensare a noi e proseguire il nostro percorso con la prossima in casa».

Per Barba anche un’emozione personale importante: quella della prima partita da titolare in campionato con la maglia rosanero. Un esordio che avrebbe voluto accompagnare con una vittoria.

«È chiaro che mi auguravo i tre punti, così non è stato. Però siamo fiduciosi, come appena detto, per il futuro. Quindi speriamo di ottenere i tre punti in casa».

Adesso il Palermo è atteso dal Padova al Barbera, nell’ultima gara prima della sosta. Barba sa bene quanto sarà importante affrontare al meglio il prossimo appuntamento.

«Gara prima della sosta, per noi è ancora una gara fondamentale. Ogni partita è una guerra e noi vogliamo vincere tutte, sinceramente. Partiamo da questo principio e andiamo avanti».